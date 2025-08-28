[B] Razzia in der Rigaer94 // Raid in Rigaer94

Wie gewohnt machten die Bullen es sich zur Aufgabe, möglichst viel Unordnung und Zerstörung zu schaffen: Mehrere Türen wurden, auch komplett kaputt gemacht oder ausgebaut, Möbel, Treppengeländer und Fenster demoliert, ein Teil des Zauns zum Nachbarhof abgerissen, auf Klobrillen gepisst und weiteres. Obwohl dazu kein Beschluss existierte, durchsuchten sie in einigen Wohnungen Zimmer und stahlen unter anderem Dokumente und technische Geräte.

Um in die einzelnen Wohnungen zu kommen, brachen sie die Schlösser auf. In wenigen Wohnungen im Hinterhaus, in denen sich zum Zeitpunkt der Razzia keine Person aufhielt, wurden durch die Bullen neue Schlösser eingebaut und diese verschlossen. Ein einfaches Schloss ist natürlich kein Hindernis und die Wohnungen längst schon wieder in unserem Besitz.

Grundlage für die heutige Razzia war, wie vor knapp vier Jahren bereits, ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgericht Tiergarten zur Identitätsfeststellung der Personen, die sich im Haus aufhalten. Konkret brachten sie eine Liste an Personen, gegen die Räumungsklagen laufen welche im September verhandelt werden. Die Liste wollten sie wohl aktualisieren, da die Kammer des Landgerichts erstmal nicht bereit schien, die Räumungsklagen einfach so durchgehen zu lassen.

Der Durchsuchungsbeschluss erfolgte auf Antrag des vermeintlichen „Eigentümers“ Leonid Medved und seiner Briefkastenfirma Lafone Investments Limited – der gesamte Einsatz fand also statt, weil das Amtsgericht und die Bullen alles dafür tun, die Interessen von Immobilienbesitzer*innen und Bonzen durchzusetzen. Ihre Repression trifft wieder da, wo unsere Ideen und Projekte ein Dorn im Auge der herrschenden Verhältnisse sind.

Uns geht es soweit gut, wir sind schon dabei, unser Haus wieder zu reparieren.

Kommt gerne vorbei! Ob heute Abend zur Küfa (20Uhr bringt gerne zusätzlich Essen mit), zum Bauen oder Materialien vorbeibringen – wir freuen uns über jede Unterstützung und jedes Zeichen der Solidarität!

Unsere Infoevents nächste Woche zu den kommenden Gerichtsprozessen, können uns auch eine gute Gelegenheit bieten um ins Gespräch zu kommen und auszutauschen.

Lasst uns zusammen dieses Haus und unsere Ideen verteidigen!

Infoevents:

02.09. 19 Uhr Linienstraße 206

03. 20 Uhr Kadterschmiede

Materialliste:

- Türen ( am besten Brandschutztüren)

- Schlosskästen

- Rohlinge

- Schwerlastdübel/Steinbolzen + Muttern

- Zaunschellen (15 stck.)

- Schraubschreiben für Flex

- 10er Dübel (lange)

- Türklinken

- Bänder (für Türen) → schweißbar + sehr belastbar

- Muttern (große)

- Unterlegscheiben (große)

- Schließbleche

- lange Leiter

- Arbeitshandschuhe (versch. Größen)

- Atemschutzmasken

- Bohrer, Flex, Schrauber etc. (lieber Kabel als Akku)

- Schutzbrillen

- Gehörschutz

- große Holzplatten/ -balken

- Metallstangen, Platten, Gitter

Was immer ihr sonst für sinnvoll haltet (Beton, Mörtel, Schrauben, Nägel, Ratschen, Bits, Winkel etc.)

[eng]

[B] Raid in Rigaer94

It’s been almost four years, but today they knocked again: at 6.00 in the morning we woke up to loud voices, chainsaws, ankle grinders and hammers on the doors. Out of 200 cops which were in the street, around 100 entered the house. Supposedly there were in total 700 cops related to the raid deployed in the city.

As usual the cops used the opportunity to cause as much chaos and destruction as possible: Multiple doors were destroyed completely or deconstructed, furniture, handrails and windows were demolished, parts of the fence to our neighbours yard were ripped off, cops peed on toilet seats and so on. Even though they did not have a warrant for it, they, among other things, stole documents and technical devices.

To enter the flats, they broke open door locks. In a few flats in backhouse, where no one has been at the time of the raid, the cops changed the door lock and closed them. A simple door lock of course is not a barrier, therefore the flats are already back in our possession.

Base for todays raid was, as almost four years ago, a search warrant of Amtsgericht Tiergarten to identify every individual who was in the house at that point. In detail, they brought a list of people who have ongoing eviction lawsuits, which were supposed to be held in September. They seem to want to update this list, as the chamber of Landgericht for now did not just let the lawsuits pass.

The search warrant happened after the request of the alleged „owner“ Leonid Medved and his letterbox company Lafone Investments Limited – meaning the whole operation happened, because the Amtsgericht and the cops do everything to enforce the interests of real estate owners and yuppies. Their repression once again targets there, where our ideas and projects are a thorn in the flash of the ruling power.

So far we are well, we are already starting to repair our house again.

Feel welcome to come by! Whether today to our Küfa (20h, feel free to bring more food), for construction or to bring material – we are glad about every support and any sign of solidarity!

Also our info events next week about the upcoming trials might be a nice opportunity to get into discussion and exchange.

Let us, together, defend this house and our ideas!

Info events:

02.09. 7pm Linienstraße 206

03.09. 8pm Kadterschmiede

Please ask friends to translate the material list if you can bring something