Erklärung von R. (74) zur Zeugenvorladung der Deutschen Bundesanwaltschaft (BAW) in Basel im Strafverfahren gegen Daniela Klette

Gleich im Anschluss an den überwachten und videoaufgezeichneten Besuch, wurden wir unter Druck

gesetzt. Das BKA wollte uns nicht gehen lassen, wir sollten vor Ort Zeugenaussagen machen. Dazu

bauten die BKA-Beamten eine Drohkulisse auf: „Wir werden jetzt hier keine Gewalt anwenden," und

dass ein Arzt für mich bereitstünde, falls es zu Problemen kommen würde. Wir bestanden darauf, zu

gehen.

Mittlerweile wurden viele ältere Menschen aus den ehemaligen Kämpfen oder die in Kontakt zu

Daniela standen, von der Verdener Staatsanwaltschaft zu den Geldbeschaffungsaktionen und von

der Bundesanwaltschaft (BAW) zu den Anschlägen der RAF vorgeladen und verhört. Es wurden

Hausdurchsuchungen durchgeführt und Druck aufgebaut, der darauf abzielte, berufliche Existenzen

zu zerstören und Aussagen zu erzwingen. Um an Informationen zu kommen, verteilen sie

Bußgelder von 500 und 1000 Euro, drohen mit Beugehaft bis zu 6 Monaten und lassen uns mit

hohen Anwaltskosten zurück, die man alleine kaum noch bezahlen kann. Die Rücksichtslosigkeit

spiegelt sich auch darin wider, dass beide Institutionen händeringend nach willfährigen Zeugen

suchen, die sich auf Grund ihrer persönlichen Situation zu Aussagen erpressen lassen. Dabei

nehmen sie auch den Tod älterer Menschen in Kauf, die z. B. unter chronischen Herzkrankheiten

leiden.

Im Strafverfahren gegen Burkhard, Daniela und Volker soll ich nun von der deutschen BAW in

Basel an zwei Tagen verhört werden. Die Verhörzeit wurde wegen meiner Erkrankung auf jeweils

zwei Stunden begrenzt. Der Sachverhalt ähnelt mehr einer Mittäterschaft als einer Zeugenbefragung

und lässt sich bei Bedarf auch in eine Anklage umwandeln.

Der dringende Tatverdacht gegen Daniela betrifft gemäß dem Rechtshilfeersuchen zunächst einen

versuchten Sprengstoffanschlag vom 25.Februar 1990 auf das Verwaltungsgebäude der Deutschen

Bank in Eschborn, den Schusswaffenanschlag 1991 auf die US-Botschaft in Bonn, sowie 1993 die

Sprengung der JVA in Weiterstadt. Bei den beiden letztgenannten Anschlägen tauchen auch

Burkhard Garweg und Volker Staub auf. Darüber hinaus werden alle drei verdächtigt, 1990 in Bonn

einen Sprengstoffanschlag auf das Bundesministerium verübt zu haben und 1991 den Anschlag «auf

den Leiter der Treuhandanstalt Dr. Detlev Rohwedder".

Auf die drei Gesuchten hatte die BAW schon immer einen großen Hass, weil sie dem organisierten

Widerstand der RAF zugeordnet wurden, der sich all die Jahre vor den Geheimdiensten, der Justiz

und dem Polizeiaufgebot gut in der Bevölkerung verstecken konnte. Das ist auch der Grund,

weshalb Daniela der Prozess als Mitglied der RAF gemacht wird. Damit der Widerstand aus der

Gesellschaft davor abgeschreckt wird, soll ihr Kampf hier vor Gericht in einer lebenslangen Haft

münden.

Ich werde erst heute zu den Sprengstoff- und Mordanschlägen befragt, die 35 Jahre zurückliegen

und zu denen ich bisher nie zuvor verhört wurde, nie! Die Besuche bei Daniela dienen somit der

Beweisaufnahme und zeigen, dass sie ohne willfährige Zeugen nichts gegen Burkhard, Daniela

undVolker in der Hand haben, zumal alles andere bereits verjährt ist. Das Kalkül, gleichzeitig

Besuche abzuschrecken, scheint aufzugehen, zumal andere Menschen, die Interesse zeigen Daniela

zu besuchen, nicht ins Fadenkreuz der Ermittler kommen wollen.

Die BAW nimmt in der Aufstandsbekämpfung Deutschlands eine Vorreiterrolle ein und will mit

dem Verhör in der Schweiz ihre scheinbare Allmacht weiter unter Beweis stellen, um somit

internationale Solidarität zu Daniela, wie sie hier in der Schweiz bekräftigt wurde, im Keim zu

ersticken. Die BAW ist keine unabhängige Behörde, sie untersteht dem Justizministerium und ist

weisungsgebunden. Das zeigt sich auch an der Kriminalisierung des Widerstandes gegen den

Genozid in Palästina, ebenso in der Verfolgung der Kurden und der Bevölkerung in den Regionen

Donezk und Lugansk, die von der BAW zu Terrororganisationen erklärt wurden.

Gleichzeitig werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der BAW mit Samthandschuhen

angefasst. So hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die inzwischen 99-jährig verstorbene

ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard Furchner 2024 wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.505

Fällen bestätigt. Sie wurde 2022 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung vor einer Jugendkammer

verurteilt, weil sie damals zwischen 18 und 21 Jahre alt war. Sie verbrachte fünf Tage in

Untersuchungshaft. Von ihrem Büro aus hat sie einen Blick über das Lager gehabt, hat den

zentralen Appellplatz und die Gaskammer gesehen und den Geruch des Krematoriums

wahrgenommen. Über ihren Tisch liefen die Bestellungen für Zyklon B. Als KZ-Sekretärin

hätte sie jederzeit kündigen können und zeigte bis zuletzt keine Reue!

Aus den hier genannten Gründen werde ich alle geforderten Aussagen mit dieser Erklärung

erwidern und jede Frage wahrheitsgemäß mit meinem Schweigen beantworten!

Basel den, 16. August 2025

R.