Zur Demonstration „Burn down all prisons“ in Berlin

Neben einem allgemeinen Aufruf (https://political-prisoners.net/2025-07-06-demo-brennt-alle-knaeste-nied...) gibt es einen eigenen Aufruf des „Netzwerkes Freiheit für alle politischen Gefangenen“ (https://political-prisoners.net/beitrag-und-aufruf-zur-demonstration-am-...). Und dieser hat es in sich.

Der Aufruf stellt sich direkt und bewußt in eine Tradition mit dem übelsten, weil antisemitischen Teil der RAF bzw. der bewaffneten Linken in der BRD. Ausführlich wird etwa Ulrike Meinhof zitiert. Die Schlussfolgerungen können dann kaum überraschen. So heißt es in dem Aufruf u.a. zustimmend und vorbildhaft: „Es wurde 1972 in München während der Olympiade interveniert, um auf die Unterdrückung Palästinas und der palästinensischen Gefangenen in den zionistischen Knästen hinzuweisen.“

So schwurbelt der Text lange im antisemitischen Jargon vor sich hin und kommt dann zu dem Schluss: „Gewiss waren diesen Kämpfe damals (zu RAF-Zeiten) quantitativer und qualitativ stärker verankert, doch seit dem 7. Oktober 2023 haben die anti-imperialistischen Kämpfe politisch und militärisch wieder an Stärke gewonnen.“ Die antisemitischen Massaker des 7. Oktober waren also für die Autor*innen keine Zäsur, sondern Beginn eines neuen Aufbruchs.

Nicht nur der Aufruf des „Netzwerkes Freiheit für alle politischen Gefangenen“, sondern auch der allgemeine Aufruf schwurbelt zwar ausführlich vom „heldenhaften palästinensischen Widerstand“, erwähnt die aktuelle krasse Repression gegen Antifaschist*innen in der BRD, von denen nicht wenige im Knast sitzen, aber mit keinem Wort.

// Disclaimer: Dieser Text hat nichts mit „antideutschen“ Positionen zu tun. Natürlich ist Kritik am rechten israelischen Regime und am Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte in Gaza und Westjordanland notwendig (und möglich). Das heisst aber noch lange nicht, antisemitische Massaker zu feiern.//

Textempfehlung zur Geschichte der radikalen Linken und Antisemitismus: https://taz.de/Antisemitismus-in-der-RAF/!5193915/