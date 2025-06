München (Deutschland): Nach der Hundebrigade kommt die Kavallerie-Schwadron...

Wir erinnern uns: Vor genau vier Monaten , in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25. Januar, gingen in der bayerischen Landeshauptstadt 23 Polizeiwagen auf dem Parkplatz der Hundestaffel in Rauch auf. Es geschah im Westen der Stadt, wenige Tage vor Beginn der 60. Münchner Sicherheitskonferenz, einem jährlichen Forum zu internationalen Sicherheitsfragen, das NATO-Staaten und ihre Partner zusammenbringt. Diesmal ereignete sich der Brandanschlag auf Polizeibeamte im Osten, in der Schichtlstraße im Stadtteil Trudering, wo die Reiterstaffel der Polizei ihren Standort hat.