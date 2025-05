HH - Farbe für das Strafjustizgebäude

Wir haben vom 18. auf den 19. Mai unserer Wut auf dieses System und dessen politischen Entwicklungen ein wenig Ausdruck verliehen, indem wir in Hamburg das Strafjustizgebäude am Sievekingplatz mit Farbe beworfen haben.

Uns kotzt der zunehmende Rechtsruck in Deutschland und Europa an, der sich auf unterschiedlichen Ebenen äußert: Verschärfung der Asylgesetzgebung und stärkere Kontrollen an den Grenzen, Sondervermögen für die Bundeswehr und parallel dazu die Streichung von Geldern im sozialen und kulturellen Bereich. Aber auch die Angriffe von rechts nehmen zu, ob nun zum Beispiel in Form von Gewalt auf der Straße, Angriffen auf linke Zentren oder CSDs. Dass wir uns beim Kampf gegen rechts nicht auf den Staat verlassen können - wie bereits Esther Béjarano sagte - und wollen, zeigen die aktuellen Entwicklungen. Daran werden auch die jüngst durch den Verfassungsschutz vorgenommene Einstufung der Bundes-AfD als gesichert rechtsextrem und ein unwahrscheinliches Verbot der Partei nichts ändern.