Die Organisierte Autonomie wächst – ab sofort gibt es eine dritte Ortsgruppe: in Schwäbisch Gmünd

Organisation ist notwendiger denn je

Die sich verschärfenden multiplen Krisen unserer Zeit zeigen deutlicher denn je: Wir müssen was bewegen, denn ohne uns bewegt sich nichts! Und dafür müssen wir uns organisieren.

Die anhaltende ökonomische Krise seit 2008, die weltweite Rechtsentwicklung, die Klimakatastrophe und die zunehmende Kriegsgefahr… Das alles sind keine vereinzelten Phänomene, sondern haben ihre Ursachen in einem System, das Profite über Menschen stellt – dem Kapitalismus.

Daher ist auch klar: Innerhalb dieses Systems wird es keine Lösungen geben. Es liegt an uns, für eine ganz andere Gesellschaft zu kämpfen – eine Gesellschaft, in der nicht der Profit, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht.

Ob Klein- oder Großstadt: Dort kämpfen, wo das Leben ist

Egal, ob in Nürnberg, Stuttgart oder Schwäbisch Gmünd – wir sind überzeugt davon, dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung nur dort erkämpft werden kann, wo wir arbeiten, lernen und kämpfen – also dort, wo das Leben ist! Denn dort sind die alltäglichen Auswirkungen von Ausbeutung, Unterdrückung und Krisen konkret spürbar – und genau hier können wir auch ansetzen, um Widerstand zu organisieren.

Daher setzen wir – egal ob Klein- oder Großstadt – auf Basisarbeit um unsere Ideen zu verankern und die revolutionäre Perspektive voranzutreiben - mit dem Ziel die Klasse zu aktivieren, den Klassenkampf voranzutreiben, wo nötig erst auszulösen und nicht zuletzt die Selbstermächtigung und Organisierung unserer Klasse voranzutreiben.

Ob in Stuttgart, Nürnberg oder jetzt Schwäbisch Gmünd – uns eint die Perspektive einer befreiten Gesellschaft jenseits von Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg: die Perspektive einer freien kommunistischen Gesellschaft.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es notwendig sich zusammenzuschließen und eine starke Organisation zu schaffen. Mit der Gründung einer Ortsgruppe in Schwäbisch Gmünd haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung getan.

Schafft 1, 2, 3 – viele Ortsgruppen der Organisierten Autonomie

Darum laden wir alle Gruppen und Einzelpersonen, die sich in unserem Ansatz wiederfinden, ein: Kommt mit uns ins Gespräch, bringt euch ein, organisiert euch mit uns. Nur gemeinsam können wir dem Kapitalismus etwas entgegensetzen.

