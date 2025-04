"...if you were invisible, would you rob a bank?" - Diskussion zu Bankraub in Griechenland - 9. Mai 2025

"Wir sind anarchistische Stadtguerillas, Feind:innen der Wirtschaft, der Demokratie, der Polizei, der Armee, der bürgerlichen Justiz, der Gefängnisse, der Gesetze, der Technowissenschaften. Gegen alles, was die Freiheit des Individuums versklavt und unterjocht. Ja! Für uns sind die Banken die Hauptstützen der Wirtschaftsdiktatur und werden ein ständiges Ziel des Angriffs sein. Sei es durch die Enteignung ihres Reichtums, um die Strukturen des anarchistischen Kampfes zu stärken, sei es durch ihre Zerstörung bei einer Demonstration oder durch ihre Sprengung bei einem Guerillaangriff."

Freitag - 9. Mai - 19:00 – Regenbogenfabrik (Lausitzer Str. 21a)

Expropriations by revolutionaries and rebels in Greece.

From the tradition of 19th century rebellion, to 21st century anarchists.

“We are anarchist urban guerrillas, enemies of the economy, the democracy, the police, the army, the bourgeois justice, the prisons, the laws, the technoscience. Against everything that enslaves and subjugates the freedom of the individual. Yes! For us, the banks are the main pillars of the economic dictatorship and will be a perpetual target of attack. Whether by expropriating their wealth to strengthen the structures of anarchist struggle, destroying them in a demonstration, or blowing them up in a guerrilla attack.”

Friday 9th of May - 19:00 - Regenbogenfabrik (Lausitzer Str. 21a)

Diese Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen zu Enteignungen:

https://kontrapolis.info/15329/