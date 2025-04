Wie funktioniert eigentlich eine Waldbesetzung und was gehört alles dazu? Was für Schwierigkeiten kann es geben?



Auf Grundlage von Erfahrungen aus verschiedenen Wäldern haben wir ein umfassendes "How to Waldbesetzung" geschrieben. Es richtet sich an Menschen, die eine Waldbesetzung starten oder ihre Waldbesetzung verbessern wollen. Damit soll der Text einen ungeschönten Beitrag zur Vorbeugung von wiederkehrenden Problemen in Wäldern schaffen.