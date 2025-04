Hannover: Nazi sein heißt Probleme kriegen!

Yannick Rinholdt, Bergmannstr. 4, 30519 Hannover

Yannick Reinholdt ist seit fast 20 jahren Teil der aktiven Neonaziszene in Hannover. Mitte der 2000er bewegte er sich im Umfeld der NPD und der Kameradschaftsszene. In dieser zeit besuchte er beispielsweise einen NPD Parteitag in Hannover und Neonaziaufmärsche u.a. in Bad Nenndorf und Dresden. Des Weiteren schoss er bei einer Auseinandersetzung aus nächster Nähe mehreren Personen mit einer Gaspistole ins Gesicht. Heute engagiert sich Yannick Reinholdt für die AFD und tritt für diese im Raum Hannover als Wahlkampfhelfer an Infoständen auf. Erst am 22.03.2025 nahm er an einem Aufmarsch von Neonazis und Corona-Leugner:innen in Hannover teil. Abseits von seinem Engagement für die AFD ist Reinholdt Teil der aktiven Fanszene um den Fußballverein SC Polonia. Teile der Fanszene traten in der Vergangenheit immer wieder mit Neofaschistischen Aktivitäten in Erscheinung.