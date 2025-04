Solidarität mit N. und M. (Plakat DE/EN/NL)

FOR MORE ATTACKS AND HATE AGAINST EVERY STATE

In February 2025, the public prosecutor of Munich again carried out a repressive operation against anarchists, this time in the form of raids and arrests. The Bavarian police state, embarrassed by anarchist publications and anonymous attacks, invents accusations and looks for suspicious individuals to blame. The anarchist agitation of recent years has developed a subversive reach that is difficult to assess but certainly is uncontrollable. Anarchist ideas spread on paper and put into practice can prove to be a dangerous mixture contributing to the spread of social revolt.

During these raids, the cops arrested our comrades, N. and M. who are currently still held in pre-trial detention. The reason: an ongoing case which suspects the comrades of having been part of an alleged editorial team, declared a criminal organisation, for the anarchist newspaper Zündlumpen. The invention of this accusation led to several raids in 2022, the confiscation of an entire print shop and the closure of the Munich anarchist library Frevel.

However, this time the reasons for the raids, carried out with typical Bavarian bravado, were different. The first one targets a single edition agitation paper: Hetzblatt gegen den Windpark, which is directed against the Wacker chemical company that poisons the area around Altötting in Bavaria with their production of microchips and solar panels. This time the paper is alleged to justify and even 'reward' criminal activity.The second reason was six arson attacks. One against machinery at a geothermal plant, which tears open our earth and sucks it dry to fuel this insane society. Other actions targeted logging and roadwork machinery, a 200 meter long railway maintenance vehicle and a wind power station. Lastly, several fires at a concrete plant temporarily stopped its ability to make our lives more grey.

We do not care whether the accusations and suspicions against our comrades are 'true' or not. In any case, there is nothing more alien to the truth than the brain of a public prosecutor. The concept of guilt and innocence is just as hostile to us as the logic of punishment and incarceration. We stand behind our comrades affected by repression, the ideas of wild anarchy and anonymous attacks against the ruling structures and people.

In solidarity with N. and M.: Let us continue to agitate against the state and patriarchy. Against capital and the industry and technology destroying our lives and our earth! Their infrastructure and rule is ultimately based on a network that is vulnerable and can be attacked anywhere. Let us be clear: only by directly attacking the pillars of authority and those responsible, through individual and collective refusal and revolt can we find a different way of life that is not based on industry, capital and domination.

"In order to stop the horrors of prisons, psychwards, camps and all other cages,

it is not sufficient to reform these institutions as this will only refine how they function. They must be burned to the ground together with the state and society that created them. Because only out of the ruins of these institutions a life in freedom can grow."

Prison Society - Zündlumpen Nr. 035

Deutsch:

FÜR MEHR HETZE UND TATEN GEGEN ALLE STAATEN

Ein weiteres Mal überzieht die Staatsanwaltschaft München Ende Februar 2025 anarchistische Zusammenhänge mit Hausdurchsuchungen, diesmal werden auch Gefangene gemacht. Der bajuwarische Polizeistaat, genervt von anarchistischen Publikationen und anonymen Angriffen, erfindet Vorwürfe und sucht nach verdächtigen Individuen, die er beschuldigen kann. Die anarchistische Agitation der letzten Jahre hat eine subversive

Reichweite entwickelt, die schwer einzuschätzen, aber sicherlich unkontrollierbar ist. Und auf Papier verbreitete und in die Tat umgesetzte anarchistische Ideen könnten sich als eine gefährliche Mischung herausstellen, die zur sozialen Verbreitung der Revolte beiträgt.

Bei den Hausdurchsuchungen haben die Bullen unsere Gefährtin N. und unseren Gefährten M. verhaftet und in U-Haft gesteckt, wo sie heute noch sitzen. Der Grund ist ein schon länger laufendes Verfahren, das diese beschuldigt, Teil der angeblichen Redaktion der anarchistischen Zeitung Zündlumpen gewesen zu sein, die zu einer kriminellen Organisation erklärt worden ist. Die Erfindung dieses Vorwurfs führte schon 2022 zu einigen Hausdurchsuchungen, der Beschlagnahmung einer ganzen Druckerei und der Schließung der Münchner anarchistischen Bibliothek Frevel.

Die Begründungen der diesmaligen Hausdurchsuchungen allerdings, martialisch und mit typisch bajuwarischem Überaufgebot, waren andere. Es ging dabei einerseits um eine einmalige Zeitung: Hetzblatt gegen den Windpark, die sich gegen die Projekte des Wacker Chemiekonzerns richtet, der die Gegend im bayrischen Altötting vergiftet um Silikone für Mikrochips und Solarpanels zu produzieren.

Die Zeitung soll zwar zur Abwechslung keine kriminelle Organisation sein, dafür aber Straftaten gutgeheißen und gar „belohnt" haben. Andererseits ging es um 6 Brandstiftungen. Einmal an Baumaschinen einer Geothermieanlage, welche unsere Erde aufreißt und aussaugt um diese wahnsinnige Gesellschaft weiter am Laufen zu halten. Dann bei Forst- und Arbeitsmaschinen, einer 200 Meter langen Gleisbaumaschine und einem Windkraftwerk. Und nicht zuletzt etliche Feuer bei einem Betonwerk, das dann nicht mehr dazu beitragen konnte, unser Leben in tristes Grau zu hüllen.

Für uns ist es egal, ob die Vorwürfe und Verdächtigungen gegen unsere GefährtInnen „wahr" sind oder nicht. Ohnehin gibt es nichts, was der Wahrheit feindlicher wäre, als das Gehirn eines Staatsanwalts. Und die Idee von Schuld und Unschuld ist uns ebenso fremd, wie die Idee von Strafe und Einsperrung. Wir stehen hinter den von Repression betroffenen GefährtInnen, hinter den Ideen einer wilden Anarchie und anonymen Angriffen gegen die herrschenden Strukturen und Personen.

Mit Solidarität für N. und M.: Hetzen wir weiter gegen Staat und Patriarchat, gegen das Kapital und die unser Leben und unsere Erde zerstörende Industrie und Technologie! Ihre Infrastruktur und Herrschaft stützt sich letztlich auf ein Netzwerk das verletzbar ist und überall angegriffen werden kann. Seien wir unmissverständlich: Nur durch den direkten Angriff auf die Stützpfeiler und Verantwortlichen, durch individuelle und kollektive Verweigerung und Revolte können wir ein anderes Leben finden, das nicht auf Industrie, Kapital und Herrschaft basiert.

„Um den Schrecken der Knäste, Psychatrien, Lager und aller anderen Käfige für Menschen zu beenden genügt es nicht, diese Einrichtungen zu reformieren und damit nur ihre Funktion zu verbessern. Es gilt den Staat und die Gesellschaft, die diese Anstalten geschaffen haben, bis auf die Grundfesten niederzubrennen, denn erst aus den Ruinen dieser Festung

kann ein Leben in Freiheit erwachsen."

Knastgesellschaft – Zündlumpen Nr. 035

Nederlands:

VOOR MEER DADEN EN HAAT

TEGEN ELKE STAAT

In februari 2025 heeft de openbaar aanklager van München opnieuw een repressieve operatie uitgevoerd tegen anarchisten. Ditmaal in de vorm van huiszoekingen en arrestaties. De Beierse politiestaat, gegeneerd door anarchistische publicaties en anonieme aanvallen, verzint verdenkingen en zoekt naar verdachte individuen om de schuld te geven. De anarchistische agitatie van de laatste jaren heeft een subversieve reikwijdte ontwikkeld die moeilijk in te schatten, maar zeker oncontroleerbaar is. Anarchistische ideeën, die verspreid worden op papier en worden uitgevoerd in de praktijk, kunnen een gevaarlijke mix vormen, welke bijdraagt ​​aan de verspreiding van sociale opstand.

Tijdens deze operatie heeft de politie onze kameraden, N. en M., gearresteerd, die nu nog steeds in voorlopige hechtenis zitten. De reden: een lopende zaak, waarbij de kameraden ervan worden verdacht deel uit te maken van een vermeende redactie, die is uitgeroepen tot een criminele organisatie, van het anarchistische blad Zündlumpen. Het verzinsel van deze beschuldiging, leidde in 2022 tot verscheidene invallen, de inbeslagname van een volledige drukkerij en de sluiting van de anarchistische bibliotheek Frevel, in München.

Echter waren de redenen voor de invallen, die wederom zijn uitgevoerd met typisch Beiers bravado, deze keer anders. De eerste reden richt zich op een enkelvoudige editie van agitatiekrant Hetzblatt gegen den Windpark, welke zich verzet tegen het chemiebedrijf Wacker, dat met de productie van microchips en zonnepanelen de regio rond Altötting in Beieren vergiftigt. Ditmaal wordt deze krant ervan beticht criminele activiteiten te verheerlijken en zelfs te 'belonen'. De tweede reden voor de invallen waren zes brandstichtingen. Eén gericht tegen machines van een geothermische centrale, die onze aarde uiteenrijt en droogzuigt om deze gestoorde samenleving van energie te voorzien. Andere acties focusten zich op houtkap- en wegenbouwmachines, een 200-meter lang spoorwegonderhoudsvoertuig en een windmolenpark. Tot slot verhinderden meerdere branden bij een betonfabriek diens vermogen om ons leven nog grijzer te maken.

Het kan ons niks schelen of de aanklachten en verdenkingen tegen onze kameraden 'waar' zijn of niet. In ieder geval is niks verder verwijderd van de waarheid, dan het brein van een openbaar aanklager. Wij staan even vijandig tegenover het concept van schuld en onschuld als de logica die straf en opsluiting bepleit. Wij staan achter onze door repressie getroffen kameraden en de ideeën van wilde anarchie en anonieme aanvallen tegen de heersende structuren en personen.

In solidariteit met N. en M.: laten we doorgaan met agiteren tegen de staat en het patriarchaat, tegen kapitaal en de industrie en technologie die onze levens en aarde vernietigen! Hun infrastructuur en gezag zijn gebaseerd op een kwetsbaar netwerk, dat overal kan worden aangevallen. En laat ons duidelijk zijn: enkel middels directe aanvallen op de peilers van autoriteit en zij die daarvoor verantwoordelijk zijn, middels individueel en collectieve weigering en opstand, kunnen wij een andere manier van leven vinden welke niet gebaseerd is op industrie, kapitaal en overheersing.

"Om een eind te maken aan de verschrikkingen van gevangenissen, gesloten psychiatrische afdelingen, kampen en alle andere kooien, is het niet voldoende om dergelijke instituties te hervormen, gezien dit enkel hun manier van functioneren zou verfijnen. Zij moeten met de grond gelijk gemaakt worden, samen met de staat en de maatschappij die hen hebben gecreëerd. Enkel uit de ruïnes van deze instituten kan een leven in vrijheid ontstaan."

gevangenismaatschappij - Zündlumpen Nr. 035