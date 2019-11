[B] Solidarität mit den am 2.11 verprügelten und festgenommenen

Während der Demo "United We Stay!" am 2.11.2019 gab es einige Angriffe der Cops auf die Demo und zumindest eine kurzzeitige Ingewahrsamnahme. Dem Anschein nach ging es dabei zunächst um Rache für einige erfolgreiche Angriffe auf Ordnungskräfte, nach dem Einbiegen in die Rigaerstrasse und dem Angriff auf die Baustelle der Witzfigur Gröner und die sie beschützenden Sicherheitsmenschen. Es wurden einige Situationen beobachtet, in denen Menschen von Cops niedergemäht und verdroschen, jedoch nicht festgenommen wurden. Wir erachten es als notwendig, wie bereits im Updateartikel angekündigt, die Nachwirkungen eines gemeinsam gewählten Handlungsrahmens auch gemeinsam aufzufangen.