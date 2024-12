[HH] Von Hamburg nach Athen - Solidaritätserklärung der Offenen Anarchistischen Vernetzung

Mit Trauer, Fassungslosigkeit und Wut haben wir die Ereignisse des 31. Oktobers 2024 in Athen verfolgt.

Wir trauern mit euch um den anarchistischen Gefährten Kyriakos Xymitiris.

Wir sind in Gedanken bei der verletzten und nun inhaftierten anarchistischen Gefährtin Marianna M.

Wir stehen solidarisch an der Seite der inhaftierten anarchistischen Gefährt*innen Dimitra Z., Dimitris P. und Nikos Romanos.

Und wir sind wütend über die repressive Hetze, mit der Staat und Presse auf die Ereignisse reagieren.

Heute jährt sich zum 16. Mal die Ermordung von Alexandros Grigoropoulos am 06. Dezember 2008.

Der auf seine Ermordung folgende Aufstand und die sozialen Kämpfe der letzten 16 Jahre auf dem vom griechischen Staat kontrollierten Territorium sind für uns ein wichtiger Bezugspunkt.

Wir möchten euch heute also ein Zeichen unserer solidarischen Verbundenheit zukommen lassen.

Es ist ein bescheidener, in seinem Kern symbolischer Gruß.

Wir denken, dass insbesondere antinationale solidarische Bezugnahme auch davon lebt, dass wir uns gegenseitig versichern, dass unsere Ideen verbunden sind.

Er ist ein Ausdruck revolutionärer Zärtlichkeit und Empathie.

Doch unsere Solidarität lebt vor allem in unseren Kämpfen - wenn wir uns hier der rassistischen Polizei entgegenstellen, dann greifen wir auch den Bullen auf dem Exarchia Square an.

Wenn wir hier vor die Knäste gehen, wenn wir vor dem Untersuchungsgefängnis Holstenglacis in Hamburg stehen, dann stehen wir gleichzeitig auch vor Korydallos.

Wenn wir hier solidarisch mit Geflüchteten kämpfen, dann tun wir das Seite an Seite mit eurem Kampf gegen das Grenzregime.

Im Herzen der sozialen Revolte leben all jene weiter, die im Kampf um Befreiung ihr Leben gelassen haben.

OAV Hamburg am 06.12.2024

https://www.instagram.com/oav_hamburg

english:

Dear comrades,

we are anarchist comrades who came together on December 6, 2024 for the third Open Anarchist Assembly in Hamburg.

We are anarchists from different spectrums, with different experiences and perspectives.

We come together once a month to coordinate existing initiatives, develop new ones and network.

We are not a homogeneous, fixed constellation - but we are united by our rejection of all forms of authority and our longing for a world free from exploitation and oppression.

We followed the events of October 31, 2024 in Athens with sadness and anger.

We mourn with you for the anarchist comrade Kyriakos Xymitiris.

Our thoughts are with the injured and now imprisoned anarchist comrade Marianna M.

We stand in solidarity with the imprisoned anarchist comrades Dimitra Z., Dimitris P. and Nikos Romanos.

And we are angry about the repressive agitation with which the state and the press are reacting to the events.

Today marks the 16th anniversary of the murder of Alexandros Grigoropoulos on December 6, 2008.

The insurrection that followed his murder and the social struggles of the last 16 years on the territory controlled by the Greek state are an important point of reference for us.

So today we would like to send you a sign of our solidarity.

It is a modest, essentially symbolic gesture.

We think that anti-national solidarity in particular also lives from the fact that we assure each other that our ideas are connected.

It is an expression of revolutionary tenderness and empathy.

But above all our solidarity lives in our struggles - when we confront the racist police here, we are also confronting the cops in Exarchia Square.

When we go in front of the prisons here, when we stand in front of the Holstenglacis pre-trial detention prison in Hamburg, then we are also standing in front of Korydallos.

When we fight here in solidarity with refugees, we do so side by side with your struggle against the border regime.

Those who lost their lives in the struggle for freedom live forever in the heart of social revolt.

OAV Hamburg on 06.12.2024

https://www.instagram.com/oav_hamburg