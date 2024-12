Brief von Nikos Romanos aus dem Gefängnis von Korydallos

Es sind die Traumata, die wieder auftauchen und sich vervielfachen, die Familien zerbrechen lassen, menschliche Beziehungen zerstören, Träume, Hoffnungen, Pläne eines Lebens vernichten, das wieder einmal zum Tod der eingefrorenen Zeit verurteilt ist.

Da die Sprache der Wahrheit nicht versteckt werden kann, wiederhole ich, dass ich die Anklageschrift in ihrer Gesamtheit ablehne. Eine Anklageschrift, die vage, unbegründet, aufgeblasen und unbegründet ist, die missbräuchlich erhoben wird und mehr Fragen aufwirft als sie tatsächlich beantwortet. Sie folgt der etablierten politischen Logik des Anti-Terror-Gesetzes, das eine Kategorie von Verfolgten schafft, die außerhalb des Gesetzes stehen, denn jeder ist schuldig, bis seine Unschuld bewiesen ist. Die Sprache, die das System spricht, hat ihre Verurteilung bereits ausgesprochen. Ich bin zu einer wandelnden Beute für alle Arten von Ausbeutung geworden. Ein Ausstellungsstück in den Vitrinen der Museen der Lügen und des Vergessens. Mit dem „Terroristen“-Schild, zur Beobachtung durch meist naive, aber meist verängstigte und friedliche Besucher.

Für diejenigen, die Menschenleben in einem niederträchtigen und vulgären politischen Spiel ausspielen, für diejenigen, die glauben, dass die Macht, die sie innehaben, es ihnen ermöglicht, Seelen für ihre eigenen Zwecke zu vernichten, werde ich das Offensichtliche wiederholen.

Von der blutigen Fußgängerzone von Messolonghi, den Vernehmungsbüros, den grauen Korridoren der Gefängnisse, den Gerichtssälen, dem langsamen Tod der Haft. Von den Entscheidungen, die ich mit ganzer Seele getroffen habe, Entscheidungen, die mit echtem Blut, unter großen Kosten und unnachgiebigen Knien getroffen wurden, gebe ich keinen Millimeter preis.

Sie sind Teil der Geschichte einer Generation von Menschen, die rebelliert haben und auf deren Rücken große Teile des politischen Systems ihre Sünden abgewaschen haben, indem sie sie an die Pflöcke des repressiven und medialen Kannibalismus gehängt haben.

Aber jetzt sitze ich nicht im Gefängnis, weil ich bewusste Entscheidungen getroffen habe, die entsprechende Risiken mit sich brachten. Stattdessen wird mein Leben als politisches Produkt verkauft, im Regal des Kommunikations-Supermarktes, mit dem Preis, der mir in Rechnung gestellt wird, und der darauf wartet, dass Möchtegern-Wähler die Ware bis zum nächsten Mal Stück für Stück einkaufen.

Es ist wirklich traurig für mich (und nicht nur für mich), dass ich beweisen muss, dass ich kein Elefant bin, mit einem drohenden Urteil über meinem Kopf, das mich dazu verurteilen wird, auf unbestimmte Zeit wieder als Gefangener zu leben.

Ich habe die Hälfte meines Erwachsenenlebens im Gefängnis verbracht. Ich werde nicht kampflos hinnehmen, dass eine so ungerechte Statistik, die aus viel Schmerz und unzähliger Einsamkeit besteht, mich in Beton und Gitterstäbe hüllt.

Ich werde extreme Maßnahmen wie die Untersuchungshaft nicht akzeptieren, ohne dass ich einen juristischen und politischen Kampf führe, um mein Leben zurückzugewinnen.

In dieser überstürzten und notwendigen ersten Erklärung möchte ich von ganzem Herzen all jenen danken, die mir mit selbstloser Liebe beigestanden haben. Der Kampf um meine Rehabilitierung und meine endgültige Befreiung von dieser ungerechten Anschuldigung beginnt nun.

Anstelle eines Epilogs...

Ehre denen, die in ihrem Leben Wachtürme gebaut und bewacht haben; die nie von Schuldgefühlen bewegt wurden; die gerecht und gleich in all ihren Taten waren, aber mit Trauer und Mitgefühl; die edel waren, wenn sie reich waren, und wenn sie arm waren, die in geringem Maße tapfer waren, und die wiederum so großzügig waren, wie sie es sein konnten; die immer die Wahrheit sagten, aber ohne Hass auf die Falschen. Und noch mehr Ehre sollten sie haben, wenn sie voraussehen (und viele sehen es voraus), dass die Ephialtes am Ende erscheinen und die Meder am Ende vergehen werden.

(Konstantin Kavafy)

gefunden auf athens.indymedia.org am 05.12.2024