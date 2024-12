[B] Aufruf zum 14.12.24 // Call for 14.12.24

Wir rufen alle auf ihre Wohlfühlblase zu verlassen, denn Friedrichhain war sowieso nie sicher. Darüber hinaus zeigen Nazis immer öfter offen Präsenz auf den Straßen. Es wird immer unsere Aufgabe sein, uns dieser Raumnahme durch Nazis zu wiederstezen. Am 14. Dezember werden wir nicht nur gegen die faschistische Demonstration kämpfen müssen, sondern auch gegen die Bullen, die die faschistischen Kontinuitäten in Deutschland verkörpern.Wir müssen die Falle der Befriedung durch den Staat durchbrechen und die Untätigkeit der direkten Aktion der letzten Jahre hinter uns zu lassen. Die Demonstration reiht sich in faschistische Aktivitäten im Südkiez ein. Wie etwa der Angriff von Mitgliedern der Nationalrevolutionäre Jugend vor wenigen Monaten, als Antifaschist*innen bei einer Anreise am Ostkreuz brutal attackiert und verletzt wurden.

Lassen wir den 13. Dezember zu einem Ausgangspunkt für neue antifaschistische Kämpfe in Friedrichshain werden, die aktiver, sichtbarer und offensiver sind. Schließt euch der Kiez-Demonstration „Antifa heißt free Palestine“ https://kontrapolis.info/14476/ an. Den Faschisten keine Luft zum Atmen und keinen Meter Straße!

[eng]

On 14 December, the ‘Aktionsbündnis Berlin’ is planning a demonstration where they will try to spread neo-fascist talking points in our neighbourhood behind a conservative mask. We see the planned demonstration route as a provocation to which we need a joint and determined response.

We call on everyone to leave their feel-good bubble, because Friedrichshain has never been safe anyways. In addition Nazis are increasingly showing an open presence on the streets.It will always be our task to fight against this occupation of space by fascists. On 14 December, too, we will not only have to fight against the fascist demonstration but also the Cops who embody the fascist continuities in Germany.We must break out of the states trap of pacifiction and leave behind the inactivity of direct action in the last few years.The demonstration is in line with fascist activities in the Südkiez neighbourhood. Such as the attack by members of the Nationalrevolutionäre Jugend a few months ago, when anti-fascists were brutally attacked and injured at Ostkreuz while travelling to a demonstration.

Let 13 December be a starting point for new anti-fascist struggles in Friedrichshain that are more active, more visible and more offensive. Join the Kiez demonstration ‚Antifa means free Palestine‘ https://kontrapolis.info/14476/. Let’s leave the fascists no breathing room and no metre of street!