[HH] Wilde Demo & Randale für Kyriakos, gegen Militarismus und jede Autorität

Am Rand der wilden Demo wurden zahlreiche Flugblätter gegen Militarisierung, die Bundeswehr und in Erinnerung an den am 31.10.2024 bei einer Explosion in Athen ums Leben gekommenen anarchistischen Mitstreiter Kyriakos Xymitiris verteilt - sowie zur Solidarität mit der bei dem Vorfall verletzten und nun inhaftieren anarchistischen Gefährtin Marianna M. und den ebenfalls in Verbindung mit der Explosion inhaftieren Anarchist*innen Dimitris P. und Dimitra Z. aufgerufen.

Es wurden Parolen gesprüht, Pyrotechnik gezündet, Barrikaden errichtet und ein Parteibüro der SPD angegriffen.

Als die Bullen auftauchten, verstreute sich die Menge in die Nacht - der Presse ist zu entnehmen, dass im Verlauf des Abends noch drei Menschen auf der Straße kontrolliert wurden.

Gegen jeden Krieg - gegen jede Militarisierung.

Die Bundeswehr ist kein Grund zum Feiern.

Revolutionäre Herzen brennen ewig!

Bedingungslose Solidarität mit den inhaftierten Gefährt*innen in Athen.

Mehr Informationen zur Situation in Athen:

Kyriakos Xymitiris: 16/11/2024 - Aufruf zum internationalen Aktionstag in Gedenken an den gestorbenen anarchistischen Mitstreiter

https://de.indymedia.org/node/471162

Die Texte der verteilten Flugblätter:

Gegen jeden Militarismus, gegen jeden Krieg! Von Hamburg nach Athen - Revolutionäre Solidarität!

Wir nehmen uns heute die Straße, um unserer Wut über die Feier des 69-jährigen Bestehens der Bundeswehr Ausdruck zu verleihen. Wir sehen die immer weiter eskalierenden Kriege, die Genozide, die Aufrüstung. Wir sehen eine offensive Zurichtung der Gesellschaft auf den Militarismus. Wir sehen eine damit einhergehende autoritäre Formierung nach innen und brutale, mörderische Abschottung nach außen..

Dem wollen wir den Angriff auf alle Grenzen, alle Staaten - jede Autorität entgegenstellen.

_________

In kämpferischem Gedenken an den anarchistischen Mitstreiter Kyriakos, der am 31. Oktober bei einer Explosion in Athen ums Leben gekommen ist.

Die, die im Kampf für die Freiheit sterben, leben für immer - im Herzen der sozialen Revolte.

Alle Kraft an Marianna, die bei der Explosion schwer verletzt wurde und sich im Krankenhaus in den Händen der Bullen befindet.

Marianna - stark wie unsere Leidenschaft für die Freiheit!

In Solidarität mit Dimitra und Dimitris, die nach der Explosion verhaftet wurden und sich im Gefängnis befinden.

Kein*e Rebell*in alleine in den Händen des Staates!

Zweites Flugblatt:

Wir sind auf der Straße und gedenken dem gefallenen anarchistischen Gefährten Kyriakos Ximitris. Er Starb am 31. Oktober bei einer Explosion in einer Athener Wohnung. Er widmete sein Leben dem internationalen Kampf gegen Staat und Kapital - und der grenzenlosen Solidarität mit den Ausgebeuteten und Liebe zu seinen Freund*innen und Gefährt*innen.

Kyriakos - für immer in unseren Herzen!

Trauer und Wut!

Revolutionäre Solidarität mit Marianna, die seit dem Vorfall schwerverletzt in Haft ist, und den anderen inhaftierten Gefährt*innen.

__________________

We took to the streets to commemorate our fallen comrade Kyriakos Ximitris. He died in October 31st through an explosion in an Athens appartement. He dedicated his life to the international struggle against state and capitals - and his unbridled solidarity with the exploited and love towards his friends & comrades.

Kyriakos - forever in out hearts! Grief and anger!

Revolutionary solidarity with Marianna, which ist hospitalized and imprisoned since the incident, and the other imprisoned comrades.

Presse:

Artikel mit Video: https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/article407699184/vermumm...

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/hamburg-versuchter-anschlag-auf-spd-...

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Unbekannte-zerstoeren-Scheibe-ein...

English:

[HH] Wild demonstration for Kyriakos, against militarism and all authority

On Saturday, 16th November 2024, several dozen angry people marched unannounced and masked through the St Pauli district of Hamburg.

For this day, the was a call for an international of day of action and in memory of the anarchist comrade Kyriakos Xymitiris.

They took their anger at the ongoing militarisation, genocides and the celebration of the 69th anniversary of the german army to the streets.

At the sides, numerous leaflets were distributed against militarisation, the german army and in memory of the deceased anarchist comrade Kyriakos Xymitiris who lost his life in an explosion on the 31stof October in Athens - as well as calling for solidarity with the anarchist comrade Marianna M., who was injured in the incident and is now in prison, and the anarchists Dimitris P. and Dimitra Z., who were also imprisoned in connection with the explosion.

Slogans were sprayed, fireworks set off, barricades were built and an office of the socialdemocratic party was attacked.

When the cops turned up, the crowd dispersed into the night - according to the press, three people were stopped on the street in the course of the evening.

Against any war – against any militarism.

The german army is nothing to be celebrated.

Revolutionary hearts burn forever!

Uncondiational solidarity to the comrades imprisoned in Athens.

More information on the situation in Athens:

[16/11] CALL FOR AN INTERNATIONAL DAY OF ACTION AND IN MEMORY OF ANARCHIST COMRADE KYRIAKOS XYMITIRIS

https://actforfree.noblogs.org/2024/11/11/16-11-call-for-an-internationa...

Here the texts of the leaflets distributed:

Against all militarism, against all war! From Hamburg to Athens - Revolutionary Solidarity!

Today we are taking to the streets to express our anger at the celebration of the 69th anniversary of the Bundeswehr. We see the ever escalating wars, the genocides, the rise of the weapon industry. We see an offensive orientation of society towards militarism. We see this accompanied by an authoritarian formation internally and brutal, murderous isolation externally.

We want to counter this with an attack on all borders, all states - all authority.

_________

In raging memory of the anarchist comrade-in-arms Kyriakos, who died in an explosion in Athens on 31 October.

Those who die fighting for freedom live forever - in the heart of social revolt.

All strength to Marianna, who was seriously injured in the explosion and is in hospital in the hands of the cops.

Marianna - strong like our passion for freedom!

In solidarity with Dimitra and Dimitris, who were arrested after the explosion and are in prison.

No rebel alone in the hands of the state!

We took to the streets to commemorate our fallen comrade Kyriakos Ximitris. He died in October 31st through an explosion in an Athens appartement. He dedicated his life to the international struggle against state and capitals - and his unbridled solidarity with the exploited and love towards his friends & comrades.

Kyriakos - forever in out hearts! Grief and anger!

Revolutionary solidarity with Marianna, which ist hospitalized and imprisoned since the incident, and the other imprisoned comrades.

Press:

Video:

https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/article407699184/vermumm...

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/hamburg-versuchter-anschlag-auf-spd-...

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Unbekannte-zerstoeren-Scheibe-ein...