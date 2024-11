[HH] Update + Programm zum Internationalen Austausch gegen Wehrdienst (...) 15.-17.11.2024

Am Wochenende vom 15.-17. November 2024 laden wir dazu ein, für einen internationalen Austausch über die Verweigerung von Wehrdienst und jeden Militarismus zusammenzukommen.

Konkret werden Mitstreiter*innen aus verschiedenen Kontexten von ihren Erfahrungen mit Projekten berichten, in denen es um die Unterstützung von Menschen geht, die die Rekrutierung für die Armee verweigern.

Wir hoffen durch diese Eindrücke in einen Austausch darüber zu kommen, wie wir der Wiedereinführung des Wehrdienstes in Deutschland im Jahr 2025 begegnen können – und wie eine internationalistische, kontinuierliche Bezugnahme von Projekten gegen Militarisierung und Wehrdienst aussehen kann.

Wir werden Beiträge von Mitstreiter*innen aus Griechenland, Russland, Israel, der Türkei, Schweiz und Deutschland hören - in verschiedenen Formaten,

teils per Video zugeschaltet, teils kommen die Gefährt*innen persönlich.

Es wird Flüsterecken zur Übersetzung geben, die Beiträge werden größtenteils in englischer Sprache stattfinden.

Der genaue Timetable wird vor Ort veröffentlicht, da sich noch Dinge verschieben können.