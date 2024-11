[HH] Von Hamburg nach Athen - Trauer, Wut und Solidarität!

Von Hamburg nach Athen - wir sind an eurer Seite! Mit Fassungslosigkeit und Wut haben wir von den Ereignissen des 31.10.2024 in Athen erfahren. Nach einer kurzen, spontanen Versammlung in der lokalen Anarchistischen Bibliothek druckten wir Flugblätter und hängten zwei Banner auf - eins in einem belebten Park im Stadtteil St Pauli, eins auf der Anarchistischen Buchmesse des Re/Fuse-Kongresses, der an diesem Wochenende stattfand.

In Trauer, Wut, Revolutionärer Solidaritaät und Kompliz*innenschaft sind wir an eurer Seite.

Anarchist*innen aus Hamburg

From Hamburg to Berlin to Greece - we are with you. In shock and with anger we heard the terrible news from Athens. So we had a very brief assembly in our Anarchist Library on Sunday morning, printed a few flyers and hung two banners - one in a busy park in the St Pauli Area, another one at the Bookfair of the anarchist Fe/Fuse congress, which is taking place this weekend. In deep grief, anger, revolutionary solidarity and complicity we are on your side.

Anarchists from Hamburg