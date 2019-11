Widmung von gelben Westen aus Frankreich an Menschen im Aufruhr auf der ganzen Welt

Wir, Gelbwesten aus ganz Frankreich, wenden uns an alle Völker, die revoltieren!

Anlässlich des Einjährigen unserer Bewegung am 16./17. November widmen wir unser Fest all denen auf der Welt, die aufbegehren.

Seit einem Jahr stehen wir gilets jaunes auf für soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, direkte Demokratie, die Freiheit und die Würde. Es geht uns darum, unsere Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.

Weltweit ist es unterdessen zu zahlreichen Aufständen gekommen: in Chile, Irak, Katalonien, Libanon, Hongkong, Algerien, Ecuador, Sudan, Kolumbien, Haiti, Guinea-Conakry...

Wir fühlen uns als Brüder und Schwestern dieser Bewegungen und verbunden mit ihnen. Wir fordern die umgehende Befreiung aller politischen Gefangenen und ein Ende der staatlichen Repression.

Wir leben in einem globalisierten und imperialistischen System. Um die Dinge zu verändern, müssen wir also gemeinsam handeln. Indem sie sich miteinander verbinden, werden die Völker, die revoltieren, es schaffen, ihre Lebensbedingungen grundlegend zu verändern. Wir rufen dazu auf, in einem ersten Schritt am Wochenende des 16. & 17. November gemeinsam zu handeln und die Verbindungen zwischen den kämpfenden Völkern zu verstärken.

Am 16. & 17. November werden wir den Geburtstag unseres Aufstands feiern. Wir widmen diesen Tag allen aktuellen Revolten auf der Welt, allen unseren Alliierten im aktuellen weltweiten Aufbegehren. Wir wären überglücklich, an diesem Tag in Solidarität und gemeinsam mit den Völkern zu feiern, die, wo auch immer auf der Welt, aufstehen.

Wir laden Euch ein, diesen Jahrestag mit ersten gemeinsamen Aktionen zu feiern, etwa indem wir Banner tragen mit dem hashtag:

#RevolutionEverywhere #QueSeVayanTodos الشعب يريد سقوط النظام#

Die Völker der Welt wollen den Sturz des Systems!

Um einen Verbindungskanal zwischen den aufständischen Völkern zu öffnen, haben wir eine E-Mail-Adresse erstellt, damit wir die Botschaften aller aufständischen und kollektiven Völker der Welt und die Banner des gemeinsamen Kampfes, den wir führen werden, empfangen können:

revolutioneverywhere(at)riseup.net