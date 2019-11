Peilsenderüberwachung in Griechenland

Es gibt eine Reihe von Ereignissen und Beweisen, die belegen, dass anarchistische Individuen, Linke und Menschen im Allgemeinen von Nachrichtendiensten mit Methoden angegriffen wurden, die an andere Zeiten erinnern.

Panagiotis Politis, Professor an der Universität von Thessalien, der für sein soziales und aktives Handeln bekannt war, beklagte sich vor einigen Monaten in einem Brief an das Journal of Editors, dass er bei einer zufälligen Inspektion einen Peilsender in seinem Auto entdeckt habe.

Im Gegensatz zu dem Ortungsgerät, das im Auto des Professors der Universität Thessalien gefunden wurde, war das Gerät in Alexander Ks Maschine viel kleiner, so groß wie eine Batterie für elektronische Zigaretten. Sie sind offensichtlich neuere Technologie, aber sie hatten ähnliche Eigenschaften.

Es gab eine Nummerierung [im Fall von Alexander K. wurde das Gerät von außen mit der Nummer 13 handgeschrieben, Panagiotis Politis auch mit der Nummer 4589 auf der SIM-Karte]. Beide Geräte hatten eine SIM-Karte, einen Akku und natürlich starke Magnete an der Außenseite, damit sie auf einer Metalloberfläche wie dem Auto und der Maschine haften konnten.

Ein ähnlicher Vorfall wurde 2010 gemeldet, als ein Anarchist unter seinem Haus in Agia Paraskevi einen Mann fand, der neugierig auf das Auto seiner Mutter war, um ein ähnliches Gerät zu montieren. Als er ihn mit Hilfe von Leuten in der Nachbarschaft erstach und nach der Ankunft durch von den Bewohnern gerufene Patrouillen, gab er zu, dass er sich auf einer "Mission" befand und im EYP diente, und wurde verklagt.

Diese Geräte verfügen über eingebaute Stoßsensoren, sodass eine vorgegebene Anzahl auch bei geringsten Bewegungen des Fahrzeugs und ein alarmierbares GPS-Gerät auf das Gerät aufmerksam gemacht werden kann. Die Koordinaten werden über das Satelittennetz empfangen. Die Fahrzeugkoordinaten werden auf Anforderung des Gerätebetreibers per Textnachricht gesendet, häufig mit einem Link zu Google Maps, um den genauen Standort, die Route und die Nummer des Fahrzeugs anzuzeigen. Der Host kann auch hören, was in dem Raum passiert, in dem er installiert ist, indem er einfach die im Gerät enthaltene SIM-Kartennummer wählt. Natürlich, ohne es zu merken, da kein Ton zu hören ist.

Ähnliche Verfolgungsvorrichtungen sind auch im Handel erhältlich. Ihre Batterie hält normalerweise bis zu fünf Tage. Dann müssen sie aufgeladen werden, und diejenigen, die sie im Falle eines Diebstahls in ihre Fahrzeuge einbauen möchten, müssen sie an die Autobatterie anschließen, damit sie kontinuierlich mit Strom versorgt werden können. Bei Reklamationen wurde das Äußere des Wagens untereinander und auch äußerlich an einer nicht sichtbaren Stelle übereinander positioniert.Wir sind nicht in der Lage zu wissen, von welchem Dienst, von welcher Polizei oder anderem, diese "Umzüge" stammen. Wir wissen jedoch, dass solche Geräte, die als GPS-Tracker bezeichnet werden, verschiedene Funktionen haben, wie z. B. Standort- und Tonverfolgung. Funktionen, die den Alltag der Bürger und ihrer persönlichen Daten völlig undemokratisch und missbräuchlich gestalten.