(HH) Banner-drop über den Dächern St.Paulis

<p>Der Staat stürmt ein Haus und zwingt eine Person aus der Parkbank-Crew zu DNA Abgabe. Ein Nazischwein tötet aus neofaschistischen und antisemitischen Motiven in Halle 2 Menschen. Aufgrund von starken Sicherheitstüren an einer Synagoge und Ladehemmungen sind an diesem Tag nicht weit mehr Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Faschist Erdogan eröffnet den Angriffskrieg auf das befreite Gebiet Rojava. Der 9. Oktober war ein tief brauner Tag. Hinter all diesen Taten trägt die BRD eine Mitschuld. „FICK DICH BRD -Freiheit der Parkbank-Crew, -Rojava verteidigen -Nazis & Bullen angreifen (A)“ Grüße gehen raus an alle, die sich in diesen Tagen die Straße nehmen und Aktionen machen.</p>