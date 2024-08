Gegen Neonazis wie Tommy Frenck muss etwas unternommen werden

Tommy Frenck ,der Neonazi aus dem 300-Seelen-Ort Kloster Veßra ist bekannt für sein Restaurant " Goldener Löwe " und seine politische Aktivität. Darüber hinaus betreibt er mehrere Onlineshops für Nazi-Merchandises .Das Nazirestaurant ist ein sehr wichtiger Treffpunkt für die extreme Rechte, in der Frenck sehr gut vernetzt ist,weshalb er eine große Gefahr darstellt, gegen die mit allen Mitteln vorgegangen werden sollte.

Der Nazi war einige Tage in den sozialen Medien nicht mehr aktiv. Irgendwann postete er dann ein Foto von der Einschulung seiner "großen" Tochter.Auf diesem Foto ist die komplette Family zu sehen und man macht einen auf heile Welt . Die Freundin Frencks und Mutter der zwei Mädchen hat ihr schönstes Kleid angezogen. Das zukünftige Schulkind hat eine glitzernde Schultüte .Auch der jüngste Spross der Nazifamilie ,das Baby Aria Charlotte ist mit von der Partie .Jede*r sollte wissen,dass der Vorname "Aria" eine Anspielung auf den von Rassist*innen verwendeten Begriff Arierin/Arier ist... Die Mädchen werden bestimmt von klein auf indoktriniert und müssen mit vielen Einschränkungen klar kommen .Wahrscheinlich sollen sie mal "brave Hausfrauen und Mütter " werden und werden "ganz traditionell " erzogen. Da werden mit Sicherheit auch Schläge eingesetzt...

Frenck hatte zuletzt in den sozialen Medien malwieder Stimmung gegen Linke gemacht. Er fordert einen "Runden Tisch gegen linke Gewalt ",stellt die Antifa als die eigentliche Gefahr dar und behauptet ,dass von der rechten Szene keine Gefahr ausgeht. Das ist malwieder alles sehr typisch für ihn. Auch scheint Tommy Frenck ein Befürworter vom US-amerikanischen Expräsidenten und Rassisten Donald Trump zu sein. Er zeigt sich mit Trumpunterstützer und Star-Wrestler Hulk Hogan solidarisch. Für das Buch "Plünderland " des rechtsextremen Autors Günter Hannich wird auch Werbung gemacht.

Tommy Frenck ist nun damit herausgerückt,dass sein Restaurant nun endgültig schließen muss. Er hat einen Plan veröffentlicht, wann genau der "Goldene Löwe " noch geöffnet ist.

Leider wird es eine Neueröffnung des Schuppens geben und zwar an einem anderen Standort. Es konnte nicht verhindert werden .Es ist unfassbar ,dass ein Nazi überhaupt so etwas darf und diesem so viel erlaubt wird. Deswegen sollte eine so bedeutende Persönlichkeit der extrem rechten Szene unbedingt gestoppt werden. Gegen Menschen wie Tommy Frenck wird nämlich noch viel zu wenig unternommen. Das muss sich sofort ändern ! Es kann so nicht weitergehen!

Mit einer Neueröffnung des braunen Szene -Restaurants gibt es wieder einen neuen Treffpunkt für Rechtsextreme, eine Anlaufstelle für Nazis . So etwas darf aber nicht sein !

Tommy Frenck ist auch in der Rechtsrockszene sehr gut vernetzt . Mit Sicherheit hat ihm dort irgendwer ein neues Gebäude organisiert, in dem er sein Restaurant wieder eröffnen und betreiben kann. Auf dem veröffentlichten Plan steht ,dass am 7.August 2024 der Sänger Lunikoff im Goldenen Löwen zu Gast ist. Von 18.00 bis 19.00 findet dort für Fans eine Autogramm - und Fotostunde statt . Lunikoff ist der Sänger der berühmten Rechtsrockband "Lunikoffverschwörung" und wird oft einfach Luni genannt. Er heißt eigentlich Michael Regener und ist ehemaliger Sänger der verbotenen Band "Landser", saß auch schon im Gefängnis. In der braunen Szene wird er sehr verehrt und Tommy Frenck ist mit Lunikoff sehr eng. Natürlich muss er dann noch mal kommen,wenn das Restaurant umziehen muss.Frenck spricht gerne vom "schlimmen Finger aus Berlin " wenn es um seinen Kumpel Luni geht,der für diesen vielleicht auch wie ein Papa ist .Laut eigener Aussage hat Tommy Frenck seinen leiblichen Vater ja nie kennen gelernt...

Lunikoff ist auch riesen Fan des Ku Klux Klan. Über eine Mitgliedschaft von dem Sänger in diesem rassistischen Geheimbund ist noch nichts bekannt ,muss aber in jeden Fall recherchiert werden. Mit Sicherheit gibt es Kontakte dort hin.

Tommy Frenck darf kein Restaurant mehr haben .Er muss auch seine Onlineshops verlieren und sollte niewieder Rechtsrockkonzerte veranstalten dürfen . Um das zu erreichen ist noch einiges zu tun. Tommy Frenck will jetzt nochmal eine schöne Zeit mit Gleichgesinnten in seinem Restaurant haben. Diese sollte aber nicht schön sein.

Jetzt heißt es für alle Antifas etwas zu unternehmen, um den Nazis die restliche Zeit im Gathaus Goldener Löwe so richtig zu verderben. Störaktionen aller Art sind ausdrücklich erwünscht! Es soll keine positiven Erfahrungen an die letzten Wochen und Tage geben,an denen das Nazirestaurant noch am alten Standort geöffnet hat. Besonders am Mittwoch dem 7. August 2024 ,abends zwischen 18 und 19 Uhr sollten dem Schuppen antifaschistische Besuche gemacht werden .Da gibt es die Möglichkeit den für die braune Szene bedeutenden Sänger Lunikoff persönlich zu attackieren. Er hält sich bestimmt auch schon vorher im Goldenen Löwen auf.

Nazis sollten nicht feiern und sich vergnügen dürfen. Sie sollten sich nirgendwo treffen und versammeln können. Man darf nicht zulassen,dass sie in den nächsten Wochen sich eine schöne Zeit im Gasthaus Goldener Löwe machen können!

Es müssen antifaschistische Aktionen auf Tommy Frenck ,Lunikoff und all die anderen verübt werden! Das sind alles brandgefährliche Personen, denen man keinen Raum geben darf und die unbedingt gestoppt werden müssen! Hier geschieht aber nach wie vor viel zu wenig. Das muss sich aber ändern... So etwas geht einfach nicht und man kann da nicht einfach zusehen. Es muss dringend was unternommen werden!

DESWEGEN:

AN ALLE ANTIFAS : Auf in den Kampf!!!!! Nazis müssen bekämpft werden!!!!!!!

ALERTA ALERTA ANTIFASCISTA !!!!!!!!

Info: Das Nazi-Szenerestaurant "Goldener Löwe " befindet sich bis Anfang September 2024 noch in der Schleusinger Str. 4 in 98660 Kloster Veßra im Landkreis Hildburghausen in Südthüringen .Telefonnummer ist die 036873- 22388

Email-Adresse: info@gasthaus-goldener-loewe.com

Der neue Standort des Restaurants nach dem Umzug und der Neueröffnung wird auch bei Indymedia veröffentlicht, sobald dieser bekannt gegeben wurde.

Besser wäre es natürlich, wenn es zu keiner Neueröffnung des Nazi-Restaurant käme!!!!