Recherchebericht der Lesung mit Martin Sellner am Sa, 3. August 2024 im Gasthaus zum Engel in Neulingen-Göbrichen (bei Pforzheim)

Zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr wurden Besucher der Naziveranstaltung zu einem Schleußungspunkt, der Aral-Tankstelle in der Löchäckerstraße B294 in 75177 Pforzheim, gelotst. Um den Vortreffpunkt zu organisieren musste Sellner augenscheinlich Nazis von weiter weg hinzuziehen. Ab 17:45 fuhr ein schwarzer Van mit Wormser Kennzeichen auf die Tankstelle. 2 Männer und eine blonde Frau stiegen aus dem Fahrzeug aus (s. Bilder). Später kamen weitere ca. 15 Nazis gemischten Alters u.a. aus Pforzheim und Offenburg zusammen. Von dort ging es weiter zum Veranstaltungsort, dem Gasthaus zum Engel in Neulingen-Göbernich (Hauptstraße 25, 75245 Neulingen), das seit dem Jahr 2018 im Besitz von Kathleen Holzmüller (geb. Tepper), 43 Jahre ist. Ihr Mann heißt Uwe Holzmüller.

Gerade nach der Correctiv-Recherche sollte Sellner jedem ein Begriff sein. Es ist also davon auszugehen, dass die Wirte genau wussten wen sie sich ins Haus holten und mit ihren Räumlichkeiten aktiv seine Politik unterstützten.

Vor wenigen Monaten, am 29. September 2023 traf sich dort auch der FDP-Ortsverband Königsbach-Stein um dort den Europakandidat des FDP Kreisverband vorzustellen. Ihr Thema? Illegale Migration, Abschiebung und zu viele Ausländer, für die es keine Bleibeperspektiven gibt.

Gegen 19 Uhr startete schließlich die Veranstaltung. Vor Ort waren die Organisatoren mit einem dunklen Transporter mit Freudenstädter Kennzeichen (FDS XY 191) anwesend, mit dem das Veranstaltungsequipment an- und abtransportiert wurde. Anbei noch diverse Fotos der anwesenden Nazis, von denen viele panisch in ihre Autos gestiegen und weggefahren sind, als nach nur 10 Minuten die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst wurde.

Auch Michael Stecher aus dem Rems Murr Kreis war anwesend und spielte sich wie üblich als Presse auf. Sellner gab ihm sogar ein kurzes Interview, bevor er in einem grauen SUV vom Veranstaltungsort weg gefahren wurde.

Die Veranstaltung war insgesamt nicht gut besucht. Der Altersdurchsnitt im Saal war relativ hoch (siehe Screenshot von Stecher). Zahlreiche Alt-Nazis, nur vereinzelt junge unorganisierte Leute waren da. Auffällig war, dass viele bekannte Gesichter von IB-lern aus der Region, wie zB. Michael Seybold gefehlt haben. Auch, dass sonst keine Prominenz der Mosaikrechten anwesen war, z.B. Zentrum oder 1 Prozent (die meiste Medienarbeit wurde von Stecher gemacht, der nicht gerade als die Creme de la Creme der alternativen Medienlandschaft bekannt ist), fällt auf.

Nach der Auflösung gab sich Sellner kämpferisch, aber die Veranstaltung dürfte für die rechten auch schon vor Eintreffen der Polizei eher ein Flop gewesen sein. Außerdem sollten wir uns hüten, uns über das Durchgreifen des Staates gegen Nazis zu freuen. Denn damit (konkret in diesem Fall: das Polizeigesetz in Baden-Württemberg, nach dem die Polizei ohne richterliche Anordnung o.ä. Personen anhand von Vermutungen ein befristetes Aufenthaltsverbot verhängen kann) wird der Rechtsruck nicht aufgehalten, vielmehr wird ein Präzendenzfall für ein Vorgehen gesetzt, das in Zukunft auch gegen fortschrittliche Politik angewendet werden kann und wird.

Anhang: Fotos und unvollständige Aufzählung der Autokennzeichen auf der Veranstaltung

PF1 → 2 Nazis auf Rückweg von der Veranstaltung

PF2 → Auto, das vor Gaststätte parkt (PF D1871)

PF3 → 3 Nazis vor Gasthaus, 1 Frau und 1 Mann, die mit Van (Worms Kennzeichen) am Treffpunkt standen

PF4 → 1 Nazi auf dem Weg zur Veranstaltung

PF5 → 1 Junger Nazi auf dem Rückweg von der Veranstaltung

PF6 → Auto, das vor Gaststätte parkt (OG KA 485)

PF7 →1 Auto, das vor Gaststätte parkt (DA IR 4254)

PF8 →1 Auto, das vor Gaststätte parkt (WN CY 1212) & Stecher vor dem Gasthaus (Autokennzeichen Stecher: DL H 1385 )

PF9 → 1 Auto Ortsausgang Göbrichen VA (PF AS 2302)

PF10 → 1 Auto Ortsausgang Göbrichen (PF D 1871)

---ab hier: Fotos in den Kommentaren---

PF11 → 1 Auto Ortsausgang Göbrichen VA (PF JS 1402)

PF12 → 1 Auto Ortsausgang, Göbrichen (PF DV 333)

PF13 → 1 Auto Ortsausgang, Göbrichen (PF JJ 48 )

PF14 → 2 Nazis auf dem Heimweg

PF15 → Auto vor der Gaststätte, das mit Material beladen wurde (FDS XY 191)

PF16 → 4 Nazis, die vor der Gaststätte stehen (Lockenkopf hat Material in Auto geladen)

PF17 → Mann mit blauem Hemd, rechts im Bild. Hat auf der Bühne gesprochen, nachdem die Veranstaltung von der Polizei beendet wurde

PF18 →Auto, das vor Gaststätte parkt (PF D 1871)

PF19 → Auto, das vor Gaststätte parkt (WN CY 1212)

PF20→ Autos vor der Gaststätte (KA RR 2424 & RA HE 224)

PF21 → Autos vor der Gaststätte (PF PE 14)

PF22→ Auto ohne Kennzeichen vor der Gaststätte

PF23→ 3 Nazis vor der Gaststätte

Kennzeichen:

PF DO 1986

PF JS 1402 → s. Bild

PF DV 333 → s. Bild

PF JJ 48 → s. Bild

PF D 1871 → s. Bild

DA IR 4254 → s. Bild

PF D 4500

KA Eb 3083

FDS XY 191 → s. Bild

ÖHR MN Audi schwarz

DL H 1385 → Stecher

PF MB 621

BA AX 871

OG PC 118

GP TM 128

PF AS 2302 → s. Bild

OG KA 485 → s. Bild