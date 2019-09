Platzbesetzung in München: Antikapitalistisches Klimakamp am Königsplatz

Heute waren weltweit Millionen Menschen auf der Straße beim globalem Klimastreik. Auch in München wurden alle Erwartungen übertroffen mit über 40000 Teilnehmer*innen. Wir wollten dabei mit unserem antikapitalistischen Blpck deutlich machen: es geht nicht nur darum individuelles Verhalten zu kritisieren, es ist nicht damit getan dass wir weniger mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen oder keine Plastiktüten mehr benutzen. Es braucht eine Änderung des Systems, wenn wir diesen Klimawandel noch aufhalten wollen! Das System Kapitalismus das auf kurzfristige Profitmaximierung und Konkurrenz aufgebaut ist, kann die Krise nicht bewältigen! Das zeigt die Vergangenheit und das zeigen alle aktuellen Nachrichten: ob Abgas-Skandal, Abholzen von Wäldern für den Braunkohleabbau, Rüstungsexporte, Bahn-Privatisierung... Wir fordern deshalb eine Gesellschaft, in der die Menschen gemeinsam über ihre Lebensgrundlagen entscheiden! Als Antikapitalistisches Klimatreffen haben wir deshalb beschlossen, dass uns die Demo nicht genug ist: wir wollen uns in der Aktionswoche den öffentlichen Raum nehmen und unsere Forderungen verbreiten, diskutieren und solidarisch gemeinsam an Alternativen arbeiten. Wir haben deshalb einen Teil des Königsplatz besetzt und dort kurzerhand ein antikapitalistisches Klimacamp errichtet. Es sind Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Workshops, Aktionen und vieles mehr geplant! Außerdem wird es immer wieder Musikbeiträge und Essen geben. Wir freuen uns wenn ihr vorbeikommt und euch einbringt! Habt ihr noch Ideen was auf dem Camp passieren könnte oder könnt etwas beisteuern? Meldet euch am Infopoint!

Morgen (Samstag) geht es offiziell weiter um 11 Uhr mit einem Camp-Plenum. Den Plan für den weiteren tag findet ihr in kürze hier!

Und hier noch ein paar Inpressionen von diesem ereignisreichen Tag!

