Kommt am Samstag mit zum 2. CSD in Stettin/Szczecin! (14.09.2019) - gemeinsame Anreise!

Letztes Jahr organisierten polnische Queers den 1. Pride Marsch in Stettin. Erwurde Begleitet von Massiven Protesten und gab es mehrere Angriffsversuche von Faschisten welche nur durch die Bullen gestoppt werden konnten. Wir, eine kleine Gruppe Antifas, waren dort und einigen von uns ging der Arsch auf Grundeis, als wir an den etwa 300- 400 gröhlenden Faschos vorbei liefen. Wir versuchten zwischen ihnen und den jungen Personen auf der CSD-Demo zu Laufen um diese im Falle einer Eskalation zu schützen. Im Nachhinein war uns allen klar, dass die Faschisten uns einfach überannt hätten, wenn die Bullen es nicht geschafft hätten sie aufzuhalten. Es war ein komisches Gefühl, sich von den bullen mit Helmen und Schlagstöcken beschützt gefühlt zu haben.

In Gesprächen mit ortsansässigen Linken wurde uns berichtet, dass es dort keine starken antifaschistischen Strukturen gibt und mensch in einer Auseinandersetzung keine Chance hätte. Es hätte wohlmöglich so aus gesehen wie dieses Jahr in Białystok(1), als bei der dortigen Pride Steine und Flaschen geworfen wurden und Menschen gejagt und verletzt.

Für dieses Jahr sind wieder sehr viele Gegenproteste und Kundgebungen von christlichen und Faschistischen Grupen angekündigt. Stadtratsmitglied Dariusz Matecki (Pis) hat aufgefordert Die Stadt „von Parasiten, Schmutz und ihrem Feind“ zu befreien(2). Der Plac Solidarnosci (der zentrale Platz in der Innenstadt) darf dieses Jahr nicht als kundgebungsort genutzt werden. Stattdessen wird er mit einer symbolischen Aktion mit Besen und Sprühflaschen "desinfiziert". Die Gazetta Polzka ( Landesweite Zeitung) hat schon zur pride in Białystok Sticker in ihrer Zeitung beigelegt, mit denen Lgbtiq*-freie Zonen markiert werden können.

Die Lgbtiq* Community ist in Polen mit einer starken rechten Bewegung in einer hauptsächlich Konservativ-christlisch klerikalen Gesellschaft konfrontiert. Die Rechten und die Fundamentalistische Christen sind (wie auch in Deutschland) gut miteinander vernetzt und greifen regelmäßig queere Menschen und Veranstaltungen an. Der Chef der Pispartei Jaroslav Katchinsky bezeichnete im April diesen Jahres Homosexuelle als generelle Bedrohung für sein Land. Der Rechtsruck ist dort sehr zu spüren und gibt einen Vorgesmack darauf, was hier passieren könnte, falls die Rechte noch mehr Macht erlangt.

Es steht anscheinend nicht gerade gut um die polnische Gesellschaft, was Minderheitenschutz angeht. Und trotzdem Schaffen es unsere Queeren Freund_Innen seit mehreren Jahren in vielen Städten, für Polen verhältnismäßig sehr große und bunte Prides zu Veranstalten. Sie feiern sich selbst und schaffen Sichtbarkeit für marginalisierte Gruppen. Dieses Jahr rufen auch mehrere Gruppen und Vereine aus Deutschland auf an der Stettiner CSD Demo teil zu nehmen. Zum Beispiel Voice4Berline(3) oder die Siegessäule und Queer.de

Also:

Kommt mit zur Pride nach Stettin!

Lasst uns Solidarität zeigen! Alerta!

(1) Content Note: violence/ Gewalt - https://www.youtube.com/watch?v=nYJA8Kcsc64(2) https://www.siegessaeule.de/no_cache/newscomments/article/4459-berlin-un...(3) https://taz.de/Queer-von-Berlin-nach-Stettin/!5622532/