[HH] Nachricht aus dem Knast

Viele Menschen wissen, dass etwas auf unserer Welt gewaltig schief läuft, jedoch denken sie, dass sie allein oder als kleine Gruppe nichts ausrichten können. Dieser Gedanke ist verkehrt, denn die Geschichte hat uns bereits unzählige Male genau das Gegenteil gelehrt. Die größten Veränderungen/Innovationen unserer Zeit, waren nicht das Werk vieler großer Gruppen. Nein, meistens waren es wenige oder gar einzelne, die diese Welt positiv gestaltet haben. Denn das was zählt ist, wenn wir sterben, die Welt in einem besseren Zustand zurückgelassen, als wir sie aufgefunden haben.

Worte sind das mächtigste Werkzeug des Menschen. Worte beginnen Kriege, Worte stiften Frieden. Worte lassen uns hassen und auch lassen sie uns lieben. Jedes Wort an sich ist so objektiv, so gefühllos, so bedeutungslos. Jedoch reichen schon wenige dieser Worte in Kombination aus, um starke Gefühle bei so vielen Menschen auszulösen, welche paradoxerweise wiederum nicht in Worte zu fassen sind.

Ihr schafft es Menschen Kraft zu geben und glücklich zu machen, welche ihr nicht mal kennt und welche euch andersrum auch nicht kennen. Ihr schafft es Menschen glücklich zu machen, welche nicht mal über genug Deutschkenntnisse verfügen um einen Einkaufsschein oder einen Antrag auszufüllen, dennoch verstehen sie genau was ihr sagt. Glück ist kostenlos, aber dennoch so ein seltenes Gut.

Danke für die richtigen Worte!

Ein Gefangener, Juli 2019