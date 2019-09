[Le] Solidarität mit den 3 von der Parkbank – Nächtlicher Glasbruch

Vor wenigen Wochen wurden drei unserer Gefährt*innen von den Bullen geschnappt. Während eine Person kurze Zeit später wieder entlassen wurde, sitzen die anderen beiden immer noch in Untersuchungshaft.

Wir lassen nicht zu, dass der Staat mit seiner repressiven Politik und die Bullen als ausführende Hand dessen, Menschen einfach so aus unseren Reihen ziehen und in Knäste stecken können! Wir sind in Gedanken bei den 3 von der Parkbank, sowie allen anderen Gefangenen.

Aus Solidarität und um unserer Wut etwas Ausdruck zu verleihen haben wir in der Nacht vom 20. zum 21. August die Scheiben der Firma BAUER Elektroanlagen eingeschlagen. BAUER beteiligt sich unter anderem am Knastsystem und profitiert davon, so wie zuletzt durch die Mitwirkung am Neubau des Haftkrankenhauses in der JVA Leipzig in der Leinestraße.

Solange es Firmen wie jene gibt, die an dem Neubau, Erhalt oder ständiger Optimierung von Knästen mitwirken, werden sie mit weiteren Angriffen rechnen müssen – Die Gegner der Freiheit sind auch die unseren!

Den dreien von der Parkbank wünschen wir viel Kraft und Durchhaltevermögen. Auch wenn sie euch vorerst weggesperrt haben, seid ihr in unseren alltäglichen Kämpfen weiterhin an unserer Seite und in unseren Herzen!