Anti colonial Front Protest camp

We are a coalition of people- German citizens, permanent residents, asylum seekers and internationals. We are starting the encampment in Oranienplatz to give our resistance mouvement a place to learn and organize from and with each other and take it to next level.

Germany is a partner in the ongoing genocide in Gaza and ethnic cleansing of palestinians for over 70 years, by delivering weapons to Israel and being a longstanding political partner in the zionist vision of Israel.The struggles from migrants and people on the run all over the world, are of course different, but the roots of our struggles are intersectional by definition and interconnected with each other.

We fight against:

Land grabbing and expropriation of indigenous resources

Land clearing and deforestation and by that the destruction of nature and ecosystems

Othercide: The definition of groups of populations being "lower" than the "normal" and as a consequence their enslavement.

We are retaking O-Platz, to build a community that despite our differences is strong enough to overcome our colonised minds, in order to fight for and with each other against our oppressors.

In Germany and world wide.

From Saturday 15.06.2024 2pm at Oranienplatz

12 Jahre nach der letzten Oranienplatz Besetzung, wollen wir uns diesen speziellen Ort wieder aneignen, um die Kämpfe die dort geführt wurden und werden, weiter zu tragen. Wir sind ein Zusammenschluss aus Menschen mit deutschem Pass, mit Aufenthaltsgenehmigung, Asylsuchenden und Internationalist*innen. Wir nehmen uns den O-Platz um unserer gemeinsamen Widerstandsbewegung den Raum zu geben, um voneinander zu lernen, uns zu organisieren und die Kämpfe zu intensivieren.

Deutschland fungiert als Partner in dem anhaltenden Genozid in Gaza und der ethnischen Vertreibung in Palästina seit über 70 Jahren, in dem sie anhaltend Waffen an Israel liefert und seit über 70 Jahren ein fester politischer Partner der zionistischen Bestrebungen Israels sind.

Kämpfe von Migrant*innen und Menschen auf der Flucht auf der ganzen Welt, sind natürlich unterschiedlich und haben mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber die Wurzeln unsere Kämpfe sind schon nach Definition intersectional und miteinandern verflochten.

Wir kämpfen gegen:

Landraub und die Ausbeutung indigener Ressourcen

Landzerstörung und Abholzung und damit Zerstörung der Ökosysteme und die Ausbeutung der Natur

Otherside: Die Vorstellung, dass einige Gruppen von Menschen weniger wert sein als der Rest der Bevölkerung und damit die Legitimation für Sklaverei und Ausbeutung liefert

Wir nehmen uns den O-Platz, um eine Gemeinschaft zu erbauen, die trotz unserer Differenezen stark genug ist, unsere eigenen Vorstellungen und Handlungsweisen zu dekolonialisieren, um für einander und mit einander gegen unsere Unterdrücker*innen zu kämpfen.

In Deutschland und überall sonst auf der Welt.

Samstag 15.06.2024 Oranienplatz