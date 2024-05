[LE] Disrupt Tesla - E-Autos im Leipziger Westen angezündet

Leider führten scheinbar technische Fehler dazu, dass es nur ein paar Fahrzeuge erwischt hat und sich der Schaden dadurch in Grenzen hält.

Wir verstehen diese Aktion als eine Möglichkeit, gegen den grünen Kapitalismus aktiv zu werden. Die unterschiedlichen Mittel die wir wählen, sollten sich ergänzen und nicht in Konkurrenz zu einander stehen.

Ob in Grünheide, Leipzig, oder in den Ländern, in denen Rohstoffe für Elektroautos oder sonstigen smarten Bullshit abgebaut werden, stellen wir uns sowohl gegen die "alte" fossile als auch gegen die "neue" grüne Welt!

Grüße in die widerständigen Wälder, Städte und Dörfer!