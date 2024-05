Großes Banner zur DGB-Demo zum 1. Mai am Theater angebracht!

Ganz nach dem Motto der revolutionären Demo am 1. Mai in Augsburg: "Deportationpläne, Kriegstreiberei, Repression: Widerstand organisieren! Die eigene Seite aufbauen!" haben wir in den Morgenstunden des 1. Mai am Theater ein über 300m² großes Banner entrollt.

Gut sichtbar für alle Menschen am Königsplatz und die 1000 Teilnehmer*innen der DGB-Demo am Morgen hing es dort bis zum Mittag.

Heraus zum 1. Mai!

Für den Kommunismus!