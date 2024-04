(Marburg) Alter Herr der Germania markiert

Die Marburger Polizei meldete eine acht Meter lange "linksextreme Schmiererei":

Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Freitag (22.03.2024) und 11:00 Uhr am Sonntag (23.03.2024) die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Mit brauner Farbe sprühten die Unbekannten über eine Länge von acht Metern einen Schriftzug an die Wand. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel: (06421) ***** zu kontaktieren.

Das Graffiti ist in bei Reinhard Peterhoff in der Bismarckstraße 10 in Marburg aufgetaucht. Peterhoff ist Alter Herr der extrem rechten Marburger Burschenschaft Germania, deren Struktur vergangenes Jahr umfangreich unter lebensbund.org offen gelegt wurde.