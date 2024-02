Friede den Prostituierten!

Körperliche Gewalt und Abwertung sind Alltag vieler Menschen in der Prostitution. Zuhälter wenden brechende Gewalt an und Menschen in der Prostitution erleben häufig Sexuelle Belästigung, Prügelstrafen und Vergewaltigungen durch Freier. Als feministische Bewegung dürfen wir Sexismus und misogyne Gewalt nicht länger unbeantwortet lassen.

Das bestehende System drängt Frauen in finanzielle Notlagen, prekäre Lebenslagen und nicht selten in die Prostitution zurück.

Solange dieses System weiter besteht, Frauen ausbeutet und unterdrückt, solange es Frauen in der Prostitution an Mitteln fehlt, sich selber zu befreien, solange werden wir solidarisch für die Befreiung aller kämpfen. Sagen wir dem System gemeinsam den Kampf an! Patriarchale Strukturen zerschlagen!