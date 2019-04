Bullen überfallen Technoclub wegen deren Solidarität zu Seawatch

Ziel des Angriffes war der Technoclub "Mensch Meier" in der Storkower Str. 131 in Berlin. Zunächst tauchten Personen in Zivil auf, die die Angestellten bedrängten die sich an der Kasse zurückzogen, dann tauchten uniformierte Cops auf, die gewaltsam in den Club eindrangen und viele Leute mit Kabelbindern fesselten.

Hier ist die Pressemitteilung:

