Wir haben ein Haus besetzt - das neue Soziale Zentrum Helium!

Um uns herum werden alle unkommerziellen Kulturorte verdrängt und unsere Nachbarschaft wird immer mehr zu einer Konsummeile. Wo früher selbstorganisierte Läden mit Kunst, Küche für Alle oder Konzerten waren sind jetzt Einkaufsläden oder teure Restaurants. Wir haben das Gefühl unser Viertel verschwindet vor unseren Augen. Niemand hört die Warnungen, die seit Jahren angebracht werden. Deshalb war es an der Zeit sich Gehör zu verschaffen! Wir haben etwas konkretes genau mit diesem Haus vor. Das Helium deckt mit seinen über 30 Räumen und dem guten Zustand sehr viele Nutzungsmöglichkeiten und Problemstellen des Viertels ab. Als Grundlage legen wir der Stadt bereits ein Nutzungskonzept vor, welches unter anderem die Errichtung eines Veranstaltungsraumes, eines Cafés, Beratungsstellen, Proberäume, Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt und öffentlichen Sanitären Anlagen beinhaltet. Als politisches Projekt streben wir ein solidarisches Miteinander mit der Nachbar*innenschaft an und rufen deshalb alle Interessierten auf die Besetzung zu unterstützen, sich einzubringen und somit den Leerstand, das entstehende Zentrum, mitzugestalten. Meldet euch einfach beim Haus während der Besetzung und macht mit! Weil wir das Haus wirklich halten wollen und unsere Priorität die Erschaffung einen sozialen Zentrum nah der Eisi ist, sind wir Verhandlungsbereit. Wir können uns viele Sachen vorstellen und schlagen ein Treffen mit Stadt, Eigentümer, Recht Auf Stadt Vereinen und uns nächste Woche vor. Wir haben das auch mit einem offenen Brief an Stadtverwaltung und Eigentümer klargemacht. Kommt vor das Haus und verteidigt das neue Soziale Zentrum!