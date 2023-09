Aktuelles aus Zypern zu den jüngsten Vorfällen und Pogromen

Im Dezember 2022 kam es zu einem großen und lang anhaltenden Streik von migrantischen Essenslieferant*innen gegen den Essenslieferdienst Wolt. Der Streik löste verschiedene Reaktionen seitens der Faschisten aus, ohne mit den im Folgenden beschriebenen Ereignissen unmittelbar in Zusammenhang zu stehen. Dennoch wäre es eine grobe Fahrlässigkeit, den Streik der Lieferant*innen nicht im größeren Zusammenhang zu erwähnen. Zwei Monate nach dem Streik kommt es zu einem Übergriff in der Technischen Universität von Zypern in Limassol, wo Faschisten eine LGBTI-Veranstaltung der Organisation ACCEPT angreifen. Anlässlich dieses Vorfalls gibt es eine große Mobilisierung in der Studierendengemeinschaft und eine Initiative von Anarchist*innen und Kommunist*innen stürmt die Büros der nationalistischen Studentenpartei "NIKI" ("Sieg") der oben genannten Universität um ihnen somit einen Denkzettel zu verpassen. Es folgt eine große offene antifaschistische Versammlung an der Universität, die nach Monaten eine antifaschistischen Demonstration mit starker Verteidigungsstruktur und großer Themenvielfalt organisiert die schließlich mit einem Konzert auf dem Universitätsgelände endet.

In den folgenden Monaten hören wir von vereinzelten Angriffen auf migrantische Lieferant*innen durch faschistische Kleingruppen, die sich in den Vierteln herumtreiben. An den Wänden finden sich Hakenkreuze von Apoel-Fans (Fußballverein von Nikosia), die in der West Side 79 (rechte Hooligangruppe) in Paphos organisiert sind. Es tauchen Keltenkreuze, Goldene Morgenröte-Symbole und nationalistische Parolen von den "Limassol Hooligans" von Apollon Limassol auf, während in Nikosia die Hakenkreuze von der Apoel-Seite eher diffus sind, ohne dass sie unbedingt signiert und damit einer bestimmten Gruppe zuzuordnen sind. Wir wollen damit nicht andeuten, dass alle Fans der oben genannten Gruppen an faschistischen Aktionen beteiligt sind oder zwangsläufig faschistische Ansichten vertreten.

Als Nächstes folgt ein Aufmarsch der ELAM - des Ablegers der Goldenen Morgenröte in Zypern, der sich "Nationale Volksfront" nennt -, die am 16. Juli 2023 in Larnaca eine Demonstration gegen Migrant*innen organisiert. Zwei Tage nach dem Schiffbruch von Pylos und nachdem sie sich weigerten, an einer "Schweigeminute für die Opfer des Schiffbruchs" im zyprischen Parlament teilzunehmen, organisieren sie den Marsch. Trotz der massiven Werbung und der Tatsache, dass Busse aus allen Städten organisiert waren, schaffte es die Partei mit ihren 25.000 Stimmen, nur etwa 300 Menschen zu versammeln. Während der faschistischen Demonstration in Larnaca wird ihr Hauptquartier in Nikosia gestürmt, wobei Gegenstände wie ein Computer enteignet und Anarchiesymbole gesprüht werden. Zwei Wochen später werden zwei Personen nach Hinweisen "anonymer Informanten" verhaftet und angeklagt. Einen Monat später findet in Larnaca ein antifaschistische Demonstration mit anschließendem Konzert statt, bei der der Schiffbruch von Pylos im Mittelpunkt steht.

Zu dem Chaos trägt auch die "Bürgerbewegung EnErgo" bei, die von einem altbackenen "Philanthropen" angeführt wird, der sich ständig gegen LGBTI-Personen, Sexualbildung in Schulen und Migrant*innen ausspricht. Am 9. Juli organisierte diese Bewegung eine Kundgebung in Limassol, bei der es unter den Augen der Bereitschaftspolizei (ΜΜΑΔ) zum ersten Pogrom kommt. Am nächsten Tag wird eine Erklärung veröffentlicht, in der die Einheit verschiedener Hooligan-Gruppen zum Zweck der "Bekämpfung der illegalen Einwanderung" beschworen wird. Die EnErgo macht sich die Anwesenheit von 3-4 Fans auf ihrer Kundgebung zunutze um weitere Vereine miteinzubeziehen wie AEL Limassol, der eigentlich linke Ursprünge und Traditionen hat, mit Anarchie-A unterzeichnet und in dem es eine organisierte antifaschistische Gruppe gibt.

Chloraka, Limassol und das Progrom

Ende August ist ein Teil der syrischen Community in Chloraka (Dorf in der Region Paphos) in Aufruhr, weil die Stadtverwaltung und der Staat einen Nervenkrieg gegen sie führen, während gleichzeitig die "Ghettoisierung" von Migrant*innen und die Ankunft zahlreicher ausländischer Arbeitskräfte durch lokales und internationales Kapital, die lokale (zypriotische) Gemeinschaft in Aufruhr versetzt. Es geht um Hunderte von Menschen, manche obdachlos, manche zusammengedrängt, ohne Arbeitserlaubnis und manche ohne grundlegende Lebensgrundlage. Im Mittelpunkt dieses Konflikts stehen die Syrer, die beschließen zu protestieren, weil die Stadtverwaltung ihnen in dem Gebäudekomplex "St. Nicolas", der ihnen als Unterkunft zugewiesen wurde, Wasser und Strom abgestellt hat, um sie zum Verlassen des Gebäudes zu zwingen. Hinter dieser Entscheidung stehen nicht nur rassistische Motive, sondern auch die Interessen von Bauunternehmern, denn der Ort, an dem die Syrer untergebracht sind, gilt als real estate Filetstück. Innerhalb von zwei Tagen und inmitten der Proteste der Syrer kommt es in Chloraka plötzlich zu zwei Vorfällen. Ein unbestätigter Diebstahl an einer alten Frau, die auf dem Weg zu ihrem Feld war, und ein Autounfall, der in einer gewalttätige Auseinandersetzung ausartete. Bei beiden Vorfällen standen sich Migrant*innen und Zyprioten gegenüber. Beide Vorfälle werden als Vorwand für den einen Aufstand der Rassisten benutzt, der das gesamte faschistische Gesindel Südzyperns nach Chloraka mobilisiert. In dieser Nacht wird auf vorantreiben des Gemeindevorstehers und weiterer Faschisten in Häuser von arabischstämmigen Menschen eingedrungen, ihr Eigentum zerstört, syrische Frauen und Kinder werden geschlagen. Eine zyprische Frau, die versucht, Kinder aus Syrien zu schützen, wird ebenfalls Opfer von der Gewalt, während es in der Nähe des Gebäudekomplexes "St. Nicholas" zu Ausschreitungen kommt, bei denen ein syrisches Geschäft und mehrere Autos zerstört werden. Am nächsten Tag sprechen zyprische Einwohner in den Medien über die Barbarei der Zyprioten und nicht der Araber.

Unmittelbar im Anschluss findet ein friedlicher Protest der Syrer statt, bei dem es zu Äußerungen eines angeblichen Vertreters der syrischen Gemeinde von Paphos kommt, der vor den Kameras den Staat warnt, wenn er nichts unternehme, "werden wir Paphos auf den Kopf stellen, so wie sie in unsere Häuser eingedrungen sind, werden wir in ihre eindringen“. Der Justizminister besucht die Versammlung und gibt den Forderungen der Syrer nach "Schadensbehebung" und strafrechtlicher Verfolgung des Gemeindevorstehers und derjenigen, die an der Gewalt und dem Vandalismus beteiligt waren, seine Zusicherung. Am Abend beginnen die Zusammenstöße mit den Faschisten erneut, während diesmal auch Syrer auf der Straße sind. Am selben Tag wird in den "sozialen" Medien ein Foto auf dem Profil eines Syrers hochgeladen, auf dem zu sehen ist, wie Syrer einen jungen Teilnehmer der rassistischen Kundgebung entführen, ihn entkleiden und auf die Knie zwingen und während sie ihn an den Haaren festhalten den Faschisten drohen, aufzuhören. Der Mann mit dem Profil wird in den folgenden Tagen verhaftet und wegen Waffenbesitz angeklagt, während eine Anklage wegen Entführung ausbleibt. Am selben Abend wird auch das Auto des angeblichen Vertreters der syrischen Gemeinde angezündet. Des weiteren wird er in den Medien und im Internet öffentlich beschuldigt, seine Frau mehrfach geschlagen zu haben und als Söldner der türkischen Armee an der Besetzung von Afrin beteiligt gewesen zu sein, und zwar auf der Grundlage eines Fotos, das ihn mit dem abgetrennten Kopf eines Kurden zeigt (die zweite Information über Afrin bleibt unbestätigt). All dies wird für die Faschisten zu einem gefundenen Fressen, und die sie beschließen zusammen mit dem Gemeindevorsteher, den Konflikt aus der Stadt Paphos weg zu verlagern und zu zentralisieren.

Die "Bürgerbewegung EnErgo" ruft zu einer Kundgebung am Freitag, den 1.9. in der Limassol Mall auf, während faschistische Medien und erstmals in offener Zusammenarbeit, Apoel- und Apollon-Fangruppen zu einer gemeinsamen Kundgebung am Mittwoch, den 6.9. vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Nikosia aufrufen. Gleichzeitig bildet sich eine Initiative aus dem anarchistischen Spektrum mit feministischen, antifaschistischen und antiautoritären Gruppen, die zu einer Demonstration am Samstag, den 2.9. in Limassol aufruft. Während die zypriotische Polizei ihnen völlig freie Hand lässt, marschieren die Faschisten am Freitag, den 1.9. durch das Stadtzentrum und veranstalten das bekannte mörderische und zerstörerische Pogrom, von dem die schändlichen Videos im Umlauf sind. Die Faschisten waren ca. 400 Personen, von denen viele bewaffnet und vermummt zum Aufmarsch gingen. Die Polizisten hielten großen Abstand ein und überließen ihnen den gesamten Bereich des Piers, wo sie sich nach Belieben sammeln konnten, ohne Kontrollen und Schikanen. Erst als die Faschisten sich in Richtung des Jachthafens mit seinen Luxusgeschäften bewegten wurden sie von den Bullen gestoppt. Es kam zu Zusammenstößen mit Molotowcocktails usw. Dort überließen die Polizisten, nachdem sie den Bereich mit seinen Luxusgeschäften gesichert hatten, die Stadt den Faschisten, welche nur wenige Meter unterhalb des Jachthafens begannen, Geschäfte von Migrant*innen zu zerstören und Menschen in einem Umkreis von mindestens einem Kilometer zu verprügeln. Sie zündeten Mülltonnen an und griffen alle an, auch wenn sie nur zufällig wie Migrant*innen aussahen. Später gab es einige Verhaftungen, darunter der bekannte „Philanthrop“, der "EnErgo" anführt, ein weiterer Mann, der mit einer Fußfessel auf Hafturlaub war, und mehrere andere junge Leute. Die Angriffe auf Migranten wurden nach Mitternacht und am nächsten Tag fortgesetzt. Dabei wurde den Menschen, vor allem den Essenslieferanten, ihre Lebensgrundlage einfach zerstört, indem ihnen alles gestohlen und sie geschlagen wurden.

Am nächsten Tag, dem 2.9., fand die antifaschistische Demonstration mit der zentralen Botschaft "gegen faschistische Pogrome zur Verteidigung der multinationalen Arbeiterklasse" und mit dem gemeinsamen Transparent "Frieden den Communities, Krieg dem Faschismus" statt. Die Bullen verhielten sich genau gegenteilig zum Tag davor. Sie rekrutierten Hunderte und brachten alle Mittel, wie gepanzerte Autos, Dutzende von Fahrzeugen, Hundertschaften, Kameras usw. auf und stellten sich in erdrückender Nähe der Kundgebung auf. Vor der Demonstration verhafteten sie 10 Personen der Organisator*innen wegen einiger kleiner Gegenstände. Erst nach großem Druck konnte die Demo überhaupt los laufen. Die Bereitschaftspolizei lief fast die gesamte Demonstration im Spalier, wobei sie ständig provozierte, Menschen mit Vermummung schikanierte und versuchte Verhaftungen in der Menge vorzunehmen; des weiteren drohte sie, jede gegen sie gerichtete Parole zu unterbinden, und stoppte die Demo alle fünfzehn Minuten wobei sie sie zum Abbruch und zum Umdrehen aufforderte. Schließlich wurde die Demo unter Sprechchören und antifaschistischen Liedern mit viel Elan fortgesetzt, und am Ende gab es eine Kundgebung vor dem Polizeipräsidium in Limassol, wo alle zuvor Festgenommenen in Empfang genommen wurden. Sechs wurden wegen "Besitzes von Angriffsgegenständen" und "Verschwörung zu einer Straftat" angeklagt. Nach zwei Tagen hielt die AKEL („Fortschrittliche Partei des arbeitenden Volkes“, kommunistische Partei Zyperns) ebenfalls eine Kundgebung im Zentrum von Limassol ab. In den nächsten Tagen kündigte der Staat an, die Schäden an den Geschäften von Migrant*innen und Zypriot*innen zu beheben. Die Faschisten sagen den Marsch zum Präsidentenpalast aufgrund des sozialen Aufschreis nach den Pogromen und unter dem Druck der antifaschistischen Demonstrationen ab, während sie internen Spaltungen ausgesetzt waren. Die ELAM nimmt zwar an den verschiedenen Veranstaltungen teil, verhält sich aber eher distanziert. Die Angriffe auf Migranten scheinen jedoch noch nicht aufgehört zu haben. Vor allem die syrische Gemeinschaft ist wachsam gegenüber den Nazis.

Zu all dem müssen wir noch etwas Wichtiges hinzufügen, das bei den Geschehnissen eine große Rolle spielen kann oder auch nicht. Im letzten Jahr gab es einen großen Konflikt in der Welt des organisierten Verbrechens, weil eine von einem Syrer kontrollierte Mafia versuchte, den zypriotischen Mafiosi ein Stück ihrer Macht zu entreißen.

Unterdessen sind einige neofaschistische Gruppen wie „Fratria“ aufgetaucht, die „Propatria“ (faschistische Gruppe in Griechenland) zu imitieren scheinen. Während der Pogrome stellten sie ihr Instagram Profil auf privat. Dort zeigten sie sich beim militärischen Training, mit Fck-Antifa-Bannern und zypriotisch-hellenischen Einheitsfahnen. Der Hauptzweig des autonomen griechisch-zypriotischen Faschismus scheint jedoch nach wie vor die DRASIS-KES mit ihren vielen Ablegern in Griechenland zu sein, obwohl Organisationen wie die Frateria eine unabhängigere Stellung zu erlangen scheinen.

Die Verhältnisse

Abschließend ist es wichtig, die spezifischen kapitalistischen Verhältnisse in Zypern zu verstehen. Der Zustrom von Schwarzgeld in Milliardenhöhe nach Zypern hat in hohem Maße dazu beigetragen, Tausende von Arbeitnehmer*innen aus den ehemaligen Kolonialländern anzuziehen. In Zypern gibt es heutzutage eine sehr große Mittel- und Oberschicht mit Tausenden von Führungskräften und Angestellten von Unternehmen, die sich ausschließlich mit der Bewegung und Verwaltung von Kapital beschäftigen. Investment-, Devisen-, Versicherungs- und Bankunternehmen. Diese Klasse besteht aus Tausenden von Technokraten aus Russland, der Ukraine, Israel und sehr vielen neureichen Zyprioten. Diese neuen Verhältnisse haben den Weg für riesige Bauunternehmungen geebnet, wodurch in den letzten Jahren ununterbrochen Wohnblocks und Wolkenkratzer gebaut wurden. Unter diesen Bedingungen werden Tausende von Arbeitskräften für den Bau, die Verpflegung, Reinigung und Vertrieb benötigt.

Der Staat schließt Abkommen mit Ländern wie Indien, um Arbeitskräfte zu importieren, die wieder abgeschoben werden, sobald ihr Vertrag mit einem bestimmten Arbeitgeber ausläuft, und trotzdem ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in vielen Unternehmen offensichtlich, und selbstverständlich sind Wohnen und vor allem die Mieten extrem teuer. Die Löhne ausländischer Arbeitnehmer*innen werden von einigen Unternehmen bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen oder von Dienstleistungsunternehmen mit absurden Betrügereien um einen bestimmten Prozentsatz gekürzt, wobei die Absicht des Staates, ausländische Arbeitnehmer*innen in Halbsklaverei zu halten, ausgenutzt wird. Wir sollten natürlich auch erwähnen, dass all diese Menschen keinen einzigen Euro von den Tausenden, die sie jedes Jahr in die Sozialversicherung einzahlen, erhalten werden, da es inzwischen eine Tatsache ist, dass der zypriotische Staat den Migrant*innen keine Sozialversicherung gewährt, sobald sie Zypern verlassen. Es heißt, dass 1/5 der Sozialversicherungszahlungen in Zypern von Migrant*innen aufgebracht wird.

Die Arbeitsteilung in Zypern wird von Tag zu Tag rassistischer und die Klassenunterschiede verschiedener Nationalitäten vergrößert sich immer mehr. Das einst kolonisierte Zypern erhält mehr und mehr eine intern kolonisierte Masse ausländischer Arbeiter*innen.

Die Mafia ist hier, um sie her zu bringen, die zahlreichen Konzerne sind hier, um sie auszubluten, eine große Klassen von Neureichen will sie als Diener und Sklaven, und natürlich sind die Faschisten und die Bullen hier, um sie zu kontrollieren und zu disziplinieren, damit alles so harmonisch wie möglich verläuft. Obwohl notwendig, ist physische Gewalt gegen die Faschisten nur eines der Mittel, die wir heute in Zypern einsetzen können. Wir brauchen eine große moralische und politische Bildung der Gesellschaft, die Organisierung der Immigranten auf Klassen- und Gemeinschaftsbasis, die Bildung einer sozialen Selbstverteidigung zusammen mit dem antifaschistischen Spektrum und natürlich eine andauernde Konfrontation mit der internationalen und lokalen Bourgeoisie und dem Staat, mit dem Ziel einer autonomen Gesellschaft der Zusammenarbeit und Koexistenz.

Triggerwarnung: Gewalt

Video wie Faschisten einen Obdachlosen zusammenschlagen und einen Laden anzünden:

https://yewtu.be/watch?v=lro3qfFsISA

Videos von der faschistischen Demonstration und zerstörten Geschäften nach dem 01.09.2023: https://www.in.gr/2023/09/02/world/lemesos-gynaika-apo-vietnam-klaiei-ly...