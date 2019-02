Europäischer Polizeikongress: Wolfgang Sobotka ruft zur Bekämpfung von Antifaschismus auf

Hier das Zitat in vollem Wortlaut:

Und ein Letztes, zur Integration. Ich glaube auch hier ist nichts Neues. Sie gelingt dann, wenn wir die Sprache des Aufnahmelandes kennen. Sie gelingt dann, wenn wir die Werte akzeptieren. Es gelingt dann, wenn wir Arbeit haben. Und es gelingt dann, wenn sie in kleinen Einheiten auch nachvollziehbar in der Gesellschaft aufgenommen werden können, in den Vereinen, in den Schulen, in den Gemeinden. Und sie gelingt dann nicht, wenn Parallelgesellschaften zugelassen werden, wenn Ghettos zunehmen oder zur Kenntnis genommen werden, wenn die Islamisierung nicht entschieden bekämpft wird, der Antifaschismus, der importiert wird, und der ungesteuert auch letztenendes unsere Gesellschaft zerfressen kann.

Quelle: https://invidio.us/watch?v=uvWsVWwbn3s ... ab Minute 5:28