[IT] Prozesserklärungen von Anna Beniamino und Alfredo Cospito

Spontane Prozesserklärung von Alfredo Cospito für die Verhandlung am 19/06/2023

vor dem Berufungsgericht Turin

Diese Erklärung, die ich hier abgebe, steht in engem Zusammenhang mit dem Prozess, denn sie betrifft die Vorzüge der Bestrafung, die ihr mir auferlegt habt. Denn das 41bis-Regime ist eine Bestrafung, die verfassungswidrig ist und gegen eure eigenen Gesetze verstößt. Eine Bestrafung, die den eigentlichen Sinn meiner Inhaftierung verfälscht und mir eine sinnlose Zensur auferlegt, die mein Recht auf Verteidigung einschränkt.

Es ist für jeden offensichtlich, wie mein Prozess von einer politischen Partei, der „Regierung“, gegen eine andere politische Partei, die so genannte „Opposition“, als eine Art Knüppel benutzt wurde. Meine Verlegung in letzter Minute von einem Trakt in einen anderen, in Erwartung der Ankunft der PD-Abgeordneten [PD=Demokratische Partei], ist ein eklatantes Beispiel dafür. Es zeigt, wie die DAP [Strafvollzugsverwaltung] und das 41bis-Regime für politische Zwecke instrumentalisiert wurden.

Diese Tatsachen stehen in engem Zusammenhang mit diesem Prozess, denn sie sind das Produkt der politischen Dynamik der Vergangenheit, die zu unserer unverhältnismäßigen Verfolgung und Verurteilung wegen politischen Massenmordes geführt hat. Ich würde diese gefährliche und totalitäre Tendenz unterstützen, wenn ich jetzt, wo ich mich nur noch verteidigen kann, schweigen würde. Bevor ich über Fossano und den so genannten „Massenmord“ spreche (obwohl es dazu nicht viel zu sagen gibt, man braucht sich nur die Bilder der Schäden anzusehen, die diese gewaltige Explosion verursacht hat), muss ich zwei Minuten lang drei Todesfälle erwähnen, von denen ich für zwei irgendwie verantwortlich bin; der dritte, der Tod von Cosimo, ereignete sich in der Krankenstation des Gefängnisses von Opera, wo es eine Sonderabteilung für das 41bis-Regime gibt.

Das sind alles Todesfälle, die mit meinem Fall zu tun haben, weil sie mit der Straflosigkeit des Regimes zu tun haben, gegen das ich seit einem Jahr kämpfe und in dem ich überleben muss, um nicht unterzugehen. Ich kann nicht schweigen, das bin ich den zum Tode Verurteilten schuldig, die in dieser Krankenstation eingesperrt sind. Ich bin es denen schuldig, die man hat sterben lassen, und denen, die sich in diesem Augenblick im Gefängnis von Sassari das Leben nehmen, um sich Gehör zu verschaffen. Ich schulde es Domenico Porcelli, der seit vier Monaten im Hungerstreik ist. An seiner Seite sind seine Kinder und Maria Pintus, seine Anwältin. Unterstützt wird er von den wenigen Anarchisten, Kommunisten und sardischen Unabhängigkeitsrevolutionären, die gegen das 41bis kämpfen und dafür Gefängnis und Repression in Kauf nehmen. Für den Staat ist Domenico ein Mafioso und damit unhaltbares Kanonenfutter, für ihn gilt die Verfassung nicht. Für ihn gibt es kein Aufgebot an Politikern, keine mediale Aufmerksamkeit. Ich bin sicher, dass Domenico auch nach seinem Tod keine Schlagzeilen machen wird. So wie es zwei armen Seelen ergangen ist, die nacheinander im Gefängnis Augusta im Hungerstreik gestorben sind. Und für die ich mich verantwortlich fühle, weil sie unter dem Einfluss der Medienhetze, die meinen Streik verfolgte, hoch gepokert haben und schnell den Tod fanden. Ihr Tod hat kein Aufsehen erregt, ein komplizenhaftes und obszönes Schweigen hat sie umhüllt. Einer von ihnen war russischer Staatsbürger und hat einfach um seine Rückführung gebeten. Man stelle sich vor, was passiert wäre, wenn es sich um einen Italiener gehandelt hätte, der in einem russischen Gefängnis verhungert wäre... es hätte einen Aufschrei der humanitären Organisationen und der Medien gegeben. Stattdessen blieb sein Tod unbeachtet, es herrschte völlige Gleichgültigkeit, was das heuchlerische, rassistische und imperialistische Gesicht des Westens offenbart. Das heuchlerische Gesicht desselben ethischen Staates, der die Horrorshow des 41bis aufrechterhält, um seine alten Verstrickungen zu verbergen. Ein offenes Geheimnis, das sich seit 30 Jahren hartnäckig hält, dem sich niemand zu stellen wagt, das jeden tötet, der es anrührt... und das nach dem Willen derer, die es erfunden haben, erst enden wird, wenn der letzte Zeuge dieses Abkommens zwischen Staat und Mafia tot und in diesen Mauern begraben ist.

Manchmal frage ich mich, ob es nicht das System selbst ist, das von sich erzählen will, denn warum hätte man mich sonst nach Opera verlegt, in eine Einrichtung, die Nordio als medizinisches Spitzenzentrum zu bezeichnen wagte. Ein chaotischer und tödlicher Elendsort, in dem die Alten und Sterbenden in Einsamkeit geparkt sind und auf den Tod warten In dieser Unterart von Psychiatrie regnet es in die Gänge, im Sommer stirbt man an der Hitze, die Klimaanlage funktioniert nicht, im Winter stirbt man an der Kälte. An den Fenstern gibt es nur winzige Lüftungsschlitze, Kakerlaken, Ameisen und Mücken treiben ihr Unwesen. Sie quälen Bettlägerige, Gelähmte, Alte, Sterbende und Blinde.

Zwischen Juni und Oktober 2022 haben in dieser Krankenstation, die 12 Personen "aufnehmen" kann, 6 Personen nicht überlebt. Wenn man Glück hat, wird man ein paar Tage oder Stunden vor dem Tod in ein Krankenhaus verlegt, wo man menschlicher behandelt wird, aber wo man immer unter Fremden stirbt, ohne die Zuneigung der Angehörigen. Alles lastet auf den Schultern der Jungen und Mädchen, die putzen und zwischen Windeln und Medikamenten hin und her wuseln, und der Krankenschwestern, die ihr Bestes geben, aber immer zu wenige sind. Die leitende Ärztin schiebt ihre Verantwortung auf die Krankenschwestern ab und meldet sich oft selbst krank, was ziemlich peinlich ist. Da es sich um Gefangene in einem prekären Gesundheitszustand handelt, bei denen die kleinste Vernachlässigung den Tod bedeuten kann, sind Einwände von Seiten der Kranken natürlich selten. Aber einige unerschrockene Gefangene haben protestiert und die Gerichte haben ihnen Recht gegeben, aber wenn wir über das Regime 41bis sprechen, eine Welt für sich und mit Kindern eines minderwertigen Gottes, bleibt alles beim Alten.

Niemand sollte isoliert in einer Zelle sterben, unter den kalten Augen einer Kamera, die ihn rund um die Uhr in seinem Zimmer filmt. So erging es im Juni 2022 Cosimo Di Lauro. Dieser Gefangene ist verhungert, aber er war nicht im Hungerstreik, er hatte einfach aufgehört zu trinken und zu essen. Nach den Berichten, die ich gehört habe, und nicht nur von Gefangenen, „war er nicht bei Sinnen“. Eines Morgens fand ihn der Wärter tot in seiner Zelle, überwacht von einer Kamera, die seinen Todeskampf filmte, ohne dass jemand einen Finger rührte. Di Lauro kam nie ins Krankenhaus, im Gegensatz zu mir, der beim geringsten Anzeichen von Krankheit ins Krankenhaus gebracht wurde, obwohl mein Leben nicht in unmittelbarer Gefahr war. Cosimo, ein einfacher „Mafioso“, unfähig zu denken und seine Rechte einzufordern, wurde dem Tod überlassen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, Zeugenaussagen wurden aufgenommen, darunter die eines mutigen Gefangenen, aber alles wurde vertuscht, zumindest bis heute...…

Es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Jahr im 41bis erlebt habe. Es sind nicht nur Todesfälle, die vertuscht werden, sondern es kommt auch vor, dass das 41bis für andere Zwecke instrumentalisiert wird. Und dieser „Missbrauch“ wird vertuscht. Was vertuscht wird, ist der allzu offensichtliche Einsatz des DAP durch die Regierung, um gegen die sogenannte „Opposition“ vorzugehen. Ich spreche vom Auftritt der PD-Abgeordneten im Gefängnis von Sassari und von der Instrumentalisierung der DAP-Informationen über mich durch die Regierung, um gegen die PD zu hetzen. Um die dummen Äußerungen der Fratelli D'italia im Parlament zu verstehen: Es ist bezeichnend, dass ich nur wenige Tage vor der Ankunft der Abgeordneten (von der die Regierung sicher wusste) von einem „ruhigen“ Trakt, in dem ich meine Tage in Einsamkeit verbracht hatte, in einen Trakt versetzt wurde, in dem sich in der verzerrten Sicht des DAP die „hohen Tiere“ von Sassari, die sogenannten Bosse, befanden. Die übrigens alles taten, um mich zum Abbruch des Hungerstreiks zu überreden, und die dann meinetwegen in den Medien an den Pranger gestellt wurden. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der DAP von der Regierung „inspiriert“ wurde. Unmittelbar nach dem Besuch der Abgeordneten wurde die Abteilung aufgelöst und ich nach Opera versetzt.

Wie viele naive Fallen wurden mir gestellt, die regelmäßig nach hinten losgingen: Die Beschlagnahmung von Prozessnotizen, die zu „Pizzini“ [codierte oder uncodierte Anweisungen um zwischen Mafia-Mitglieder zu kommunizieren] wurden, die lächerliche Beschuldigung einer Allianz zwischen Mafia und Anarchisten, die surreale Anschuldigung, einen Hungerstreik vorgetäuscht zu haben. Ich bin im Laufe des letzten Jahres zu der Überzeugung gelangt, dass beim 41bis-Regime nicht wirklich darum geht, das Phänomen der kriminellen Organisationen zu zerschlagen. Sondern darum, eine Generation von Mafiosi zu knebeln, die der Staat vor 30 Jahren benutzt und dann verraten hat. Sie hier einzusperren, bis sie sterben, sie für immer mundtot zu machen, aus Angst, dass draußen die dunklen Geheimnisse der Republik aufgedeckt werden könnten. Das ist, wie gesagt, das offene Geheimnis hinter der Unantastbarkeit dieses Regimes.

Das 41bis wird abgeschafft, wenn der letzte unangenehme Zeuge aus dieser Zeit gestorben ist. Natürlich nur, wenn es nicht auf den Rest des so genannten "Justizsystems" ausgedehnt wird, denn dazu neigt die Barbarei und kann außer Kontrolle geraten. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Mafia und dem Staat: Hegemoniestreben, Gewaltmonopol, Hierarchie, Autoritarismus. Aber dann wurde mir klar, dass es neben diesen unbestreitbaren Gemeinsamkeiten eine Art "Erbsünde" gibt, die ein freiheitsfeindliches System wie das 41bis-Regime braucht, um die Teile zusammenzuhalten, ohne die das System als Ganzes zusammenbrechen würde. Genau das ist die Unantastbarkeit des 41bis, das zum Nervenzentrum des gesamten totalitären demokratischen Systems, zum wahren Gesicht der italienischen Republik geworden ist.

Was kann ich noch sagen ...., nichts hat sich geändert, die Fotos meiner Eltern, die vor einem Jahr hier in Sassari beschlagnahmt und bei meiner Ankunft in Opera mit dem Zensurstempel zurückgegeben wurden, wurden bei meiner Ankunft in Sassari erneut beschlagnahmt. Keine Musik, meine Bitte, einen CD-Player zu kaufen, wurde von der Gefängnisleitung abgelehnt. Offensichtlich werden Bücher und Musik von der DAP immer noch als etwas Subversives angesehen, und sie haben nicht Unrecht.

Seit ich in 41bis bin, habe ich keinen Grashalm, keinen Baum, keine Blume berührt, nur Zement, Gitter und Fernsehen. In den letzten Monaten konnte ich mir nur mit Mühe ein Buch kaufen, und das auch nur, weil die Medien über mich berichteten. Interviews nur einmal im Monat, mit der Glasscheibe und der metallischen Stimme aus der Gegensprechanlage. Meine Schwestern und mein Bruder, die einzigen, die mich besuchen dürfen, müssen bei ihrer Ankunft ihre Tätowierungen und Ohrringe abkleben, weil sie durch die Tätowierungsmuster kryptische Botschaften übermitteln könnten.

Aber nach dem, was ich in der Krankenstation von Opera gesehen habe, erscheinen meine Klagen lächerlich. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Staat vorgeben will, ethisch zu handeln, indem er das Gesetz der Vergeltung auf die Alten und Kranken, die Wehrlosen und halb Geisteskranken anwendet. Meine naive Sehnsucht nach Büchern, Musik, anarchistischen, wissenschaftlichen, historischen Zeitungen, nach einer Wiese zum Herumtollen und ein paar Bäumen wird lächerlich, fast widerlich. Das ist mir klar.

Für die Abschaffung des 41bis

Danke Gefährten und Gefährtinnen

Immer für die Anarchie

Spontane Prozesserklärung für die mündliche Verhandlung am 19/06/2023 vor dem Berufungsgericht von Turin

Nach Jahren des Prozesses und Dutzenden von Anhörungen werde ich nicht müde, das bisher Gesagte zu wiederholen, um den in den Gerichtssälen mit wissenschaftlichen Methoden begangenen Verfälschungen einige einfache und tautologische Wahrheiten entgegenzusetzen.

Anarchisten sind anti-autoritär. Anarchisten sind keine Massenmörder und verteidigen auch keine massenmörderischen Aktionen.

Die Massenmorde, die in diesem Land begangen wurden, waren die vergifteten Früchte einer Verflechtung von politischer und wirtschaftlicher Macht, die von antiautoritärem Denken und Handeln am weitesten entfernt ist.

Wir befinden uns in einem politischen Prozess, in dem nicht die Realität der Tatsachen zählt, sondern die Macht der Suggestion, je abnormaler und offensichtlicher die Anklage, desto eitler die Verteidigung.

Man spricht ständig vom Massenmord, aber der wirkliche Massenmord ist der, der sich an der Realität der Tatsachen vollzieht. Man hat anarchistische "Rädelsführer" erfunden, "Vereinigungen", die kaum Bestand haben oder wie Pappkartons konstruiert sind, von denen man nicht einmal mehr weiß, was Behälter und was Inhalt ist, "probabilistische" Gutachter, um die Tatsachen zuzuordnen. Das letzte Schmuckstück in der chronologischen Abfolge war die angebliche Absprache zwischen Anarchisten und Mafiamitgliedern.

Die argumentativen Mechanismen bei der Zuschreibung von Straftaten und der Erstellung von biografischen Ad-hoc-Profilen verleihen den Orwell'schen Szenarien etwas exquisit Retrohaftes.

Die Inquisitoren lügen, weil sie wissen, dass sie lügen, und machen aus der Widerspenstigkeit der Anarchisten ein Schild für den Markt der Gerechtigkeit. Sie spielen mit der Tatsache, dass die anarchistische Ethik nicht an den Meistbietenden zu verkaufen ist.

Die Höllenmaschine der DNA (Direzione Nazionale Antimafia - Nationale Direktion zur Bekämpfung der Mafia), die zur DNAA (Direzione Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - Nationale Direktion zur Bekämpfung der Mafia und des Terrorismus) geworden ist, braucht Skalpe, um einen Konsens zu finden, um das Gerüst der präventiven Repression zu verstärken: Man braucht innere Feinde, egal wie kunstvoll sie mit historischen, politischen, faktischen und prozeduralen Unwahrheiten konstruiert sind, sonst geht dem Motor das Benzin aus und dem Sonderregime fehlt es an Fleisch und Seelen.

Heute werden nur unsere Köpfe auf dem Teller serviert, aber man darf nicht vergessen, dass seit Jahren Dutzende von Gefährtinnen und Gefährten in diesem Verfahren und in parallelen, sich selbst nährenden Verfahren ermittelt und inhaftiert wurden. Wie bei den Verfahren, die zum 41bis für Alfredo Cospito führten: das Gerüst der Operationen "Bialystok" und "Sibilla" brach zusammen, es gab keine Anführer und Anstifter mehr... aber das 41bis blieb.

Ich sehe in all dem eine tragische Ironie: Die verschiedenen Inquisitoren schlagen sich durch, ohne den Inhalt der Anklage auch nur annähernd zu kennen, und füllen dennoch ihre Akten mit eklatanten Unwahrheiten und Widersprüchen. Hauptsache, sie kommen zu einem Ergebnis. Das ist nichts Ungewöhnliches: Es ist die kranke Ethik unserer Zeit, in der der mörderische Profit geheiligt und die Armut kriminalisiert wird.

Rom, 19. Juni 2023

Anna Beniamino