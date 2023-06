Aktion gegen Jäger*innen

english below

In Süddeutschland wurden letzte Woche aus Solidarität mit den gerazzten Genoss*innen der Waldi45 einige Jagdstände sabotiert. Dies geschah, weil Jäger*innen meist nationalistische bis faschistische Arschlöcher sind und Tiere töten. Im Raum Osnabrück hat z.B. ein AFD-Mitglied einen Jagdschein. An der Razzia in der Waldi45 waren auch Jäger*innen maßgeblich beteiligt, weil angeblich Diebesgut aus Jagdständen gesucht wurde. Außerdem wurde bei dem Waldi45 Skillshare eine Person von einem Jäger festgehalten und Personen mit Pfefferspray bedroht. Dieser Text soll nicht nur diese Aktion dokumentieren, sondern auch ein Aufruf sein, weitere Aktionen in Solidarität mit der Waldi45 durchzuführen!

Solidarität ist eine Waffe!

Last week in southern Germany some hunting stands were sabotaged in solidarity with the raided comrades of Waldi45. This happened because hunters are mostly nationalistic to fascist assholes and kill animals. In the Osnabrück area, for example, an AFD member has a hunting license. In the raid in the Waldi45 hunters were also significantly involved, because allegedly stolen goods from hunting stands were sought. In addition, at the Waldi45 Skillshare, a person was detained by a hunter and people were threatened with pepper spray. This text is not only to document this action, but also to be a call for further actions in solidarity with the Waldi45!

Solidarity is a weapon!