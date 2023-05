(A-Radio) Interview zur aktuellen Waldbesetzung in der Berliner Wuhlheide

Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.

Am 13. Mai haben Aktivist_innen einen Teil des Waldgebiets der Wuhlheide in Berlin besetzt. Dort soll in wenigen Jahren eine Straße gebaut werden. Wir sind natürlich schnell zur Besetzung gefahren, in eines der Baumhäuser geklettert und haben für euch nachgefragt, was es mit der Besetzung auf sich hat. Die Besetzung befindet sich südlich des S-Bahnhofes Wuhlheide und ist von da leicht mit zu Fuß zu erreichen.

Länge: 13:30 min

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat April hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Ein Interview von The Final Straw Radio mit einer russischen Antikriegsaktivistin

* Ein Beitrag zu einer Jubeldemo rund um einen Leipziger Immobilienkongress

* Ein Gespräch mit Infos zur Situation des hungerstreikenden Gefangenen Alfredo Cospito

* Ein Interview von The Final Straw Radio zum Polizeimord an Tortuguita bei einer Waldbesetzung in Atlanta

* Ein Interview zur Besetzung im Fechenheimer Wald gegen den Ausbau der A66

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

ps.: Ihr findet uns jetzt übrigens auch bei Twitter und Mastodon, wo ihr uns fleißig folgen könnt :-) (@aradio_berlin)

ps2.: Wenn ihr immer informiert werden wollt, wenn unsere neuen Beiträge erscheinen, könnt ihr gerne unseren Feed hier abonnieren. Den Feed für die weiteren Audios findet ihr hier.

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Übersetzungen zwischen den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.