[S] Was ist links? Das ist links! Video zum 1. Mai

International kämpfen ist links. Ob in den Bergen Kurdistans, in den Philippinen oder in Frankreich. Überall wird für unsere gemeinsame Perspektive einer befreite Gesellschaft gekämpft!

Streiken ist links. Die Kapitalisten sind ohne uns nichts ­ Wenn wir uns als Klasse organisieren und für unsere Interessen kämpfen können wir viel erreichen. Die Streiks in Frankreich, Großbritannien aber auch hier in Deutschland zeigen, dass wir als organisierte Klasse wirkmächtig werden können!

Fürs Klima kämpfen ist links. In Lützerath hat sich gezeigt, dass die bürgerlichen Parteien den Klimaschutz nur auf den Lippen tragen! Echter Klimakampf bedeutet system change!

Feministisch kämpfen ist links. Schluss mit der Unterdrückung und Ausbeutung der Frau*! Auch im 21. Jahrhundert wird die Frau* ausgebeutet unterdrückt und diskriminiert. Machen wir Schluss mit dem Patriarchat! Kein Sozialismus ohne Befreiung der Frau!

Antifaschistisch kämpfen ist links. Die rechten sind auf dem Vormarsch. Gerade deshalb müssen wir aktiv und organisiert gegen Faschisten kämpfen. Auf der Straße und im Betrieb!

Kriege bekämpfen ist links. Der deutsche Imperialismus erlebt eine Zeitenwende. Gegen die Kriegsvorbereitungen der Regierung müssen wir aktiv werden und ihre Welt der Kriege zum Einsturz bringen!

1. Mai ist links. Am Kampftag der Arbeiter:innenklasse gehen wir für die Perspektive einer befreiten Gesellschaft auf die Straße! An diesem Tag kämpfen Millionen von Menschen weltweit für einen grundlegenden Bruch mit den herrschenden Verhältnissen. Schließt euch den Aktionen in eurer Stadt an!

Der 1. Mai in Stuttgart:

Antikapitalistischer Block auf der DGB Demo : 9:30 Marienplatz

Revolutionäre Demo: 11:30 Schlossplatz

Mehr Infos: www.revolutionaere-aktion.org

Infos zu bundesweiten Aktivitäten: www.perspektive-kommunismus.org

Link zum Video: https://we.tl/t-vZjoOz3Qew