[MUC] Geburtstagswünsche für Öcalan + Video

Am Abend des Geburtstags von Abdullah Öcalan trafen sich in München an der Isar Brücke Dutzende Menschen, um ihre Solidarität auszudrücken und zu zeigen, dass sie Apo nicht vergessen werden.

Ein Video der Aktion findet sich hier: https://streamable.com/sq2ps5

„Am 4. April ist der 74. Geburtstag von Abdullah Öcalan“, erklärten sie, „eigentlich ein Tag zum Feiern, wenn er nicht noch immer in Isolationshaft sitzen würde.

Öcalan befindet sich seit dem 15. Februar 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali in türkischer Haft und hat bereits seinen 50. Geburtstag im Gefängnis verbracht. Seit 20 Jahren sitzt er nun in Isolationshaft und seit seit April 2015 durfte er lediglich zwei kurze Besuche seines Bruders empfangen. Seinen Anwält*innen wird immer wieder gesagt, das ‚Wetter sei zu schlecht‘ oder das ‚Boot sei kaputt‘. Dies hat Prinzip, es geht um Zermürbung und die Absicht ihn zu brechen.

Doch eigentlich ist nicht Abdullah Öcalan als Begründer der PKK das Ziel der Repression. Er steht stellvertretend für die kurdische Bewegung. Sie ist das Ziel der türkischen Unterdrückungspolitik.

Für uns ist Abdullah Öcalan aber nicht nur ein politischer Gefangener, er ist vielmehr ein Fanal, dass Mensch sich nicht aufgeben darf und Rebellion zu Erfolgen führen kann. Des Weiteren hat er in dieser Zeit eine ganze Reihe an gesellschaftlichen Büchern geschrieben, wodurch der demokratische Konföderalismus begründet und die Grundsteine der Jineolojî skizziert wurden. Sie hat mittlerweile einen wesentlichen Anteil an der Frauenbewegung im Nahen Osten und auch in Europa immer mehr Anklang gefunden. Damit ist Öcalan einer der wichtigsten Theoretiker in dieser Region und weltweit.

Dies alles geht oft unter und wird nicht gewürdigt. Wir wollen dies nicht hinnehmen und haben uns deswegen entschlossen, seinen 74. Geburtstag zu begehen und hoffen, dass wir einen seiner kommenden Geburtstage feiern können, wenn er in Freiheit ist. Hoch lebe die internationale Solidarität! Bijî Serok Apo!“