Die erste Straßenbahn verlässt das VW-Stammwerk in Wolfsburg +++ Aktivist*innen halten Autozug an und verkleiden ihn als Straßenbahn Die Autoindustrie ist tot – Volkswagen wird umgebaut

Die Investitionsplanungsrunde von VW wurde von letztem Jahr auf den Frühling 23 verschoben und ist bis jetzt immer noch nicht terminiert. Aktive Gruppen in Wolfsburg bringen mit der Aktion nun einen eigenen Ergebnisvorschlag für die Planungsrunde ein: nämlich ein sofortiger Umbau der Produktion von Autos auf öffentliche Verkehrsmittel, Hand in Hand mit einem Umbau der Konzernstruktur zu einem gemeinwohlorientierten Kooperativbetrieb.

Hier einige Statements der Aktivist*innen:

„Keine Entlassungen mehr, keine Kurzarbeit, kein Totschuften für einen Umwelt-Schmutz-Konzern.

Wir fordern ab sofort:

• einen Umbau des VW-Stammwerks auf ÖPNV-Produktion,

• gratis Umschulungsprogramme für alle Mitarbeitenden

• eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden oder weniger bei vollem Lohnausgleich

• Bessere Arbeitsbedingungen für Lok- und Busfahrer*innen plus Umschulungsprogramme für alle, die auf diese Berufe umsteigen wollen“

„Es geht darum eine Produktion danach auszurichten, was gebraucht wird und nicht was Profite für Wenige abwirft. Um eine gemeinwohlorientierte Produktion durchzusetzen, müssen sich alle von der Produktion Betroffenen zusammen setzen und gemeinsam Entscheidungen treffen. Die meisten von der Automobilproduktion Betroffenen werden heutzutage überhaupt nicht gefragt.“

„VW gehört bereits zu 20% dem Land Niedersachsen, zu 53% der Familie Porsche-Piech und 17% dem Emirat Katar. Gewinne werden privatisiert und Verluste sozialisiert. Das darf nicht länger sein! Das Motto der Zukunft, “VW für alle” steht für einen gemeinwohlorientierten, kollektiv geführten VerkehrsWende-Betrieb, bei dem Betroffene entscheiden, was produziert wird.“

„Ein Umbau des VW-Stammwerks auf Straßenbahnproduktion bietet sichere Beschäftigungsperspektiven Allein in den zurückliegenden drei Jahren wurden in der Auto- und Zulieferindustrie bereits 90.000 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert. Das sind vier Mal soviel, wie in der Braunkohle in zwanzig Jahren abgebaut werden sollen. Ein Umbau des VW-Stammwerks auf ÖPNV-Produktion sichert gute Arbeitsplätze.“

Kontakt:

Aktionsort/ Koordinaten: 52.4260,10.7336

Gute Fotos lassen sich von der Tappenbecker Landstraße über dem Mittellandkanal machen.

Kontakt zu Aktivist*innen auf dem Zug: 015211953598, 015218533384

Unterstützungsbüro (falls vor Ort kein Mensch rangeht): 015217739028

Twitter: @aktion_autofrei

Presseinfos und Live-Ticker im Netz: blog.verkehrswendestadt.de

Themenseiten „VW umbauen, VW für Alle, Verkehrswendestadt aufbauen“: verkehrswendestadt.de

Hintergrund:

2022 war ein bewegtes Jahr für Volkswagen in Wolfsburg. Eine neue Konzernführung will den Laden auf neuen Kurs bringen, das vielgepriesene Trinity-Fabrik-Projekt ist dabei, zu scheitern und vor allem: In Wolfsburg formiert sich Widerstand von neuer Qualität gegen den großen Automobilkonzern. Ein bunter Zusammenschluss von aktiven Menschen aus Wolfsburg, Umgebung und ganz Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, große Veränderungen in Wolfsburg zu erstreiten.

Warum Straßenbahnen?

Die Straßenbahn ist leistungsstark

Um 900 Menschen zu transportieren braucht es im Berufsverkehr 692 Autos, 9 Gelenkbusse oder 2 Straßenbahnen in Doppeltraktion. Straßenbahnen sind im innerstädtischen Verkehr mit Abstand das leistungsstärkste Verkehrsmittel.

Die Straßenbahn ist barrierearm

Straßenbahnhaltestellen liegen ebenerdig, sind schneller und bequemer zu erreichen als S- und U-Bahnhöfe. Wichtig vor allem für gehbehinderte Menschen, Menschen mit Gepäck, Rollator, Kinderwagen. Ein Zustieg ohne Aufzüge und Fahrtreppen spart außerdem Geld bei Bau und Betrieb.

Die Straßenbahn ist umweltfreundlich

Bei nur 20% Auslastung liegt der Ausstoß an Treibhausgasen als CO2 Äquivalente und Stickoxiden NOx pro Personenkilometer bei der Straßenbahn deutlich unter den Werten eines Pkw. Dabei sind die Emissionen bei der Produktion des Stroms bzw. des Treibstoffs eingerechnet (Quelle: Umweltbundesamt (2012): Daten zum Verkehr, S.32)

Die Straßenbahn ist schnell

Die Straßenbahn ist vor allem auf kurzen Fahrstrecken (und das sind die meisten in der Stadt) sehr schnell. Es sei denn, sie muss dauernd vor roten Ampeln warten. In vielen Städten ist dafür eine „Grüne Welle” für die Straßenbahn geschaltet.

Die Straßenbahn zum Nulltarif garantiert sozial gerechte Mobilität

Kein Knast mehr für fahrscheinloses Fahren, Mobilität unabhängig zum Geldbeutel. Das garantiert die Straßenbahn, wenn sie zum Nulltarif fährt. Wenn Subventionierung und Steuerbegünstigung von Autoinfrastruktur und Industrie umgelagert wird, ist ein Nulltarif ohne weiteres finanzierbar.