[Wien] Verurteilung wegen Widerstand für das Beobachten einer rassistischen Polizeikontrolle

Hier Auszüge aus der zusammenhängenden Erklärung der Angeklagten:

"Am 8.9.2018 zwischen 3 und 4 Uhr Nachts haben wir beim Nachhauseweg

gesehen wie bei der Thaliastrasse zwei männlich gelesene dunkelhäutige

Menschen an der Wand fixiert wurden. Eine Person hat geschrien "I have

rights!". "Racial Profiling ist eine gängige Praxis im polizeilichen

Handeln, die auf der Schubladisierung von Menschen basiert. Ein Augustin

Artikel beschreibt dass Österreich EU-weit die höchste Rate an

wahrgenommenen Racial Profiling hat, dabei wurden 66% der Befragten

mindestens einmal in den letzten 5 Jahren von der Polizei kontrolliert

und 55% sind davon überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe

angehalten wurden.... Kürzlich waren einige Rapper im Park von ähnlichen

Polizei Schikanen betroffen, in einem Beitrag auf mosaik-blog.at

beschreibt einer den Vorfall: "Niemand ist uns beigestanden. Erst danach

haben uns die Leute gut zugesprochen und gesagt, wie unfair das gewesen

sei. So was klingt dann immer wie 'Sorry, dass du schwarz bist'. Deshalb

wollte ich nicht weggehen. Ich finde es wichtig, Menschen nicht alleine

mit der Polizei zu lassen..."

Auch nach mehrmaliger Aufforderung der Polizei weiter zu gehen, sind die

Angeklagte und eine zweite Person nicht weggegangen und wollten sich

auch nicht Ausweisen. Daraufhin wurde von der Polizei Verstärkung

angefordert und Anzeigen nach dem neuen Gaffer-Paragraphen

ausgesprochen, Rucksäcke durchsucht und verhaftet. Grund für die

Verhaftung war die Behauptung einer Polizistin, dass sie bei der

Aufforderung den Rucksack zur Identitätsfeststellung auszuhändigen einen

leichten Schlag gegen die Hand bekommen hätte. Dabei wäre sie mit einer

kleinen Aufschürfung am Mittelfinger schwer verletzt worden. Darauf

folgten 24 Stunden in Polizeigewahrsam und ein Verfahren am Landesgericht

Wien. Die Angeklagte bekannte sich für nicht schuldig und machte über

die Zusammenhängende Erklärung hinaus keine weitere Aussagen in dem

Prozess. Nach zwei Verhandlungstagen und sehr widersprüchlichen

Polizeizeugen kam das Gericht zu einem Urteil: Die schwere

Körperverletzung sei nicht geklärt, sehr wohl aber ein Widerstand gegen

die Staatsgewalt, der mit 3 Monaten auf 3 Jahren bedingt bestraft wird.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Obwohl die Richterin und der Staatsanwalt sich liberalerweise darüber

einig waren, dass (Zitat des Staatsanwaltes:) "rassistische

Polizeikontrollen ein Geschwür" sind, waren sie sich auch einig darüber,

dass das Intervenieren gegen jene, mittels konstruiertem Schlag nach der

Hand der Exekutive, eine erhebliche Gewalt darstellt und verurteilt

werden muss. Polizeiliche Behörden und Justiz ergänzen sich somit in

ihrer rassistischen Praxis. Daher ist der gemeinsame Versuch Menschen

mit Kritik an diesen Zuständen einzuschüchtern, leider eine logische

Konsequenz.

Wehrt euch auch weiterhin gegen rassistische und diskriminierende

Schikanen und bleibt solidarisch und widerständig.