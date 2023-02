[Wien] Anti-Antifa Arbeit als unabhängiger Journalismus getarnt

Medienplattform "SGB-Media"

Anti-Antifa Arbeit als unabhängiger Journalismus getarnt

Hintergrund

"SGB-Media" ist eine krude Medienplattform, die ihren Aufgabenbereich in "unabhängigen" Foto - Journalismus und Ordnerdienste aufteilen. Sie ist eingegliedert in die „St. Georgs-Ritterschaft Ostarrichi“. Ein Verein, der dem Habsburg-Monarchismus anhängig ist und diese reakionäre Ideologie in Form von Ritterkostümspielen und -festen auslebt. Während der Hochphase der rechtsextremen Corona-Proteste stellten SGB-Media immer wieder Ordner. Auch pflegen sie beste Kontakte zu dem verurteilten Neonazi Gottfried Küssel. In letzter Zeit sind deren Fotografen immer wieder bei linken Protesten aufgetaucht und schossen Fotos von Demonstrant:innen. Getarnt als neutraler Journalismus wird Anti-Antifa Arbeit betrieben.

Personen

Zu den Personen die am häufigsten bei den letzten linken Protesten erscheinen sind: Erich Weber, Daniel Muhr und Christian Mondre.

Anbei werden wir die Personen mit Fotos outen. Kein Fascho sollte ungestört Fotos von linken Proteste oder Einzelpersonen machen können. Daher seid solidarisch, vermummt euch gut bei Demos und gebt im Fall der Fälle untereinander Bescheid. Keinen Frieden für Anti-Antifa Fotografen!

Mehr zur Gruppe SGB Media und ihren Kontakten zu Neonazis erfahrt ihr hier: https://oera.noblogs.org/corona-querfront-die-neonazistischen-netzwerkerinnen-der-corona-demonstrationen/