Razzien in Berlin

Am Morgen des 15.11.2018 wurden mit 560 Bullen vier Wohnungen in Berlin durchsucht. Als eine der betroffenen WGs wollen wir mit diesem Text den Ablauf unserer Durchsuchung und unsere Sicht der Dinge darstellen.

Die Durchsuchung

Um sechs Uhr früh brachen die Bullen mit einer Ramme unsere Tür ein und stürmten in die einzelnen Räume. Nachdem sie uns alle kurzzeitig in Handschellen in unseren Zimmern fest hielten, wurden wir in die Küche geführt, wo uns der Durchsuchungsbeschluss vorgelegt wurde. Wir verlangten ein Telefonat mit unserem Anwalt, was uns nur unter der Bedingung gestattet wurde, dass der Einsatzleiter selber den Anruf tätigt. Einzeln wurden die Zimmer, jeweils in Begleitung einer Person durchsucht. Das ganze Schauspiel zog sich knapp zwei Stunden hin, der letzte Akt beinhaltete eine dritte vierzig minütige Kontrolle unserer Ausweise um einen möglichen Haftbefehl gegen einen von uns zu prüfen.Mit ein paar voll gestopften Tüten unserer Sachen, zogen sie dann schließlich wieder ab, nachdem sie uns noch freundlich mitteilten, dass die Tür sicherlich ohne Problem wieder einzubringen sei.

Der Hintergrund

Interessant ist an diesem medial inszenierten Schauspiel der Hintergrund der Durchsuchungen. Der Vorwurf gegen die Betroffenen ist gefährliche Körperverletzung und basiert auf zwei Vorfällen in einem Späti in der Reichenberger straße im Mai diesen Jahres. Am Vormittag wird eine Frau von dem Späti- Inhaber nach einer verbalen Auseinandersetzung körperlich attackiert. Auf einer Überwachungskamera im Laden sieht man, wie die beiden in einen Streit geraten, die Frau wirft ein paar Süßigkeiten auf den Boden und verlässt den Laden. Der Mann verfolgt sie auf die Straße, die nicht mehr von der Kamera erfasst wird. Zu hören ist nur noch die Frau, wie sie um Hilfe schreit. Später am Abend betritt eine Gruppe von Menschen den Späti, nachdem eine Person ein paar Gegenstände auf den Boden wirft, kommt der Späti Inhaber hinter seinem Tresen hervor und schlägt ihr gezielt ins Gesicht.Nach einem kurzen Gerangel verlässt die Gruppe den Laden.Für die Bullen und die BZ gibt es keinen Zweifel, dass diese beide Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. In den Medien ist sofort nach den Durchsuchungen von einer organisierten Aktion zu lesen, in der die Frau einen Schlägertrupp in den Späti geschickt habe um sie zu rächen. Woher genau diese Annahme kommt, bleibt unklar. In den Medien, besonders in Hetzblättern wie der BZ, werden Annahmen und Verdächtige sofort zu Wahrheiten und Täter*innen. Über die Frage, warum überhaupt diese Aktion Razzien mit 560 Bullen nach sich zieht, lässt sich nur spekulieren. Schließlich wird in Berlin circa einmal pro Woche ein Späti überfallen, dann meistens auch noch mit Waffen. Möglicherweise weil die ermittelnden Behörden, die Verdächtigen einem linksradikalen Umfeld zuordnen und uns mal wieder das Gewaltmonopol des Staates ins Gedächtnis rufen wollen.

Was tun

Die Bullen in der eigenen Wohnung zu haben und zuschauen zu müssen, wie sie die persönlichen Sachen durchwühlen, ist immer ein erniedrigendes Gefühl. Daher haben wir uns um so mehr gefreut, über die vielen Menschen, die den Tag über vorbei gekommen sind um nach uns zu schauen. Mit Solidarität lässt sich auch die Angst und Hilflosigkeit überwinden. In diesem Jahr, haben wir in Berlin viele Hausdurchsuchungen erlebt, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen, sondern müssen uns schlichtweg gut darauf vorbereiten.

Dazu gehören wie immer:

die Wohnung sauber halten

Computer und Datenträger verschlüsseln

Notfallnummer von Anwält*innen parat haben

Vernetzung mit anderen WGs und Projekten

Kommt zur Demo am Freitag den 23.11. um 17 Uhr am Heinrichplatz.