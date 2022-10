[D][F][CH] Infotour ABC Belarus: Anarchistische Kämpfe und staatliche Repression in Belarus

Im Jahr 2020 erhob sich die belarussische Gesellschaft gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko und seinen Lakaien. Monatelang organisierten sich die Menschen, demonstrierten und kämpften für eine gerechte und freie Gesellschaft. Doch der Staat setzte sich durch und begann, den Protest Schritt für Schritt zu zerschlagen. Seit dem Beginn des Aufstandes sind mehr als zwei Jahre vergangen. Tausende landeten für viele Jahre im Gefängnis. Darunter auch Anarchist*innen und Antifaschist*innen, die mit der Bevölkerung auf der Straße standen. Trotz der langen Zeit, die seit den Protesten vergangen ist, geht der Staatsterror weiter, mit immer mehr Verhaftungen wegen der Teilnahme an den Protesten oder des anhaltenden Widerstands gegen das Regime.

Anarchist Black Cross Belarus organisiert seit 13 Jahren Solidaritätsarbeit mit unterdrückten Anarchist*innen und Antifaschist*innen. Diese Arbeit erfordert einen hohen Aufwand an Ressourcen und Zeit. In den letzten Jahren haben wir es mit der Unterstützung von Genoss*innen aus aller Welt geschafft, unsere Arbeit fortzusetzen, aber in den letzten Monaten wurden unsere Mittel durch ständige Gerichtsverfahren aufgebraucht. Wir sind nun verschuldet und rufen zur Unterstützung auf, um unsere Solidarität fortsetzen zu können. Auf den Spendenveranstaltungen werden wir über die Proteste, die anarchistische Bewegung in Belarus und die Geschichten unserer vom Regime gefangenen Genoss*innen sprechen.

Falls ihr nicht an der Veranstaltung teilnehmen könnt, findet ihr hier alternative Möglichkeiten, an das ABC-Belarus zu spenden: https://abc-belarus.org/?lang=en

Bis alle frei sind!

Anarchist Black Cross Belarus

english

Anarchist struggle in Belarus and repressions against it

In 2020 belarusian society rose against the dictatorship of Alexander Lukashenko and his minions. For months people organized, demonstrated and fought for a just and free society. However, the state prevailed and started smashing the protest step by step. It’s been more than 2 years since the beginning of the uprising. Thousands ended up in prison for many years. Among them anarchists and antifascists who stood on the streets with the people. Despite already a long period of time that passed since the protests, the state terror continues, with more arrests on the regular basis for participation in the protests or continuing resistance against the regime.

Anarchist Black Cross Belarus for 13 years organizes solidarity work with repressed anarchists and antifascists. This work requires a lot of resources and time. In the last years with support of comrades from all around the world we managed to continue working, however in recent months our funds were drained by constant court cases. We are now in debts and call for support to be able to continue our solidarity. At the fundraising events we will be talking about the protests, anarchists movement in Belarus and the stories of our comrades captured by the regime.

Ways to donate to ABC-Belarus in case you won’t be able to join the event: https://abc-belarus.org/?lang=en

Until all are free

Anarchist Black Cross Belarus

The event is in english