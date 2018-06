Sommerausgabe des Autonomen Blättchens

Uns ist wichtig, dass solidarische Menschen und politische Strukturen den konkret Betroffenen die Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen. Auch wenn Knast eine beschissene Bedrohung darstellt, wird die Offensive der Bullen politisch ins Leere gehen, wenn sie keine Abschreckungswirkung entfaltet. Im politischen Kampf wird es immer Gefangene und Verletzte geben. Das ist eine unabänderliche Folge revolutionären Strebens. Lasst uns deshalb sorgsam miteinander sein, während wir kämpfen. Unterstützt die von Repression Verfolgten!

Leider droht mit den neuen Polizeigesetzen noch mehr Ungemach. Dazu findest du einen Artikel im Heft. Der beschäftigt sich vor allem mit den politischen Zielen und Rahmenbedingungen. Wir denken, dass es ein sehr lohnenswerter Artikel ist. Ergänzen wollen wir, dass in Bayern die DNA-Abnahme zur Feststellung der Identität jetzt bereits im Rahmen einer ED-Misshandlung möglich ist. Auch kann die sog. Erweiterte DNA, bei der Haar- und Augenfarbe sowie „Herkunft“ festgestellt werden, jetzt zur Fahndung benutzt werden – auch wenn nur eine Gefahr droht; also noch gar nicht passiert ist. Seit dem 25. Mai ist außerdem das neue BKA-Gesetz in Kraft. Auch die BKA-Büttel dürfen jetzt viel mit der „drohenden Gefahr“ begründen. Das BKA darf jetzt auch „Gefährder“ (ein Begriff, der ein Vorgehen gegen alle Missliebigen ermöglicht) mit Fußfesseln, Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverboten drangsalieren.

Die Räumung in der ZAD, die massive Verfolgung von Anarchist_innen in Russland, Italien, Spanien und Frankreich – all das lässt 2018 ein schwieriges Jahr werden, angesichts des rechten Vormarsches. Außerdem regiert jetzt auch in Italien eine rassistische nationalistisch-populistische Schweinebande. Welche Erfahrungen gibt es aus linksradikaler Perspektive aus Österreich, Ungarn, Polen, Finnland, Tschechien,... Schreibt uns mehr Berichte und

Einschätzungen!

Im Heft findest du noch viele interessante Texte. Leider mussten aus Platzmangel einige Texte draußen bleiben: „Sieben Thesen zum Riot“ und eine Dokumentation zum Berliner Aufstand 1980-82 mussten draußen bleiben. Auch die zugeschickte Analyse zum “Ausbleiben sozialer Kämpfe in Deutschland” hat es nicht geschafft. Ebenso müsst ihr den Aufruf spanischer Amazon-Mitarbeiter*innen zu Aktionen in der zweiten Juli-Hälfte auf makeamazonpay.org nachlesen.

Wir wissen, die Liste der nicht abgedruckten Texte ist viel zu lang. Wir freuen uns über die vielen Zusendungen, aber das Geld reicht derzeit nicht einmal um viermal im Jahr mit je 60 Seiten zu erscheinen. Bitte nehmt daher unseren Bettelbrief auf der letzten Seite ernst; verbreitet ihn und spendet ans Blättchen!

Inhalt:

04 Archiv von linksunten.indymedia.org

04 Anmerkung zum Text „Krawall und Kontrolle“

05 Reisführer für Krawalltouristen

06 Antifa: “Gib mir irgendwas, das bleibt”

09 Eine Antwort zur Antifa Diskussion

10 Loslegen

10 Aufruf zur Verteidigung des Hambacher Forst

11 Rheinmetall entwaffnen – Krieg beginnt hier

12 Sabotage gegen Rheinmetall

13 MAD fürchtet Anschläge auf die Bundeswehr

13 Sabotage bei Krauss-Maffei Wegmann

13 Fight4afrin – Feuer gegen Istikbal in Berlin

14 Fahrzeuge der LVZPost verbrannt

15 Farbe gegen DVCK, TFP und Ikaru Verlag

16 Farbe gegen Christustreff

17 G20 Prozesse

19 G20 Sonderausschuss, Razzien und Widerstand

22 ANKER-Zentren verhindern!

23 Zum neuen Polizeigesetz

26 Zur Gesangsaktion in Hitzacker

31 Brief von Andreas Krebs

37 neue Repression gegen Anarchist*innen

38 Unruhe in den “Cités” von Toulouse

40 Der 1. Mai in Paris

42 Schocktherapie auf Französisch

45 Yogyakarta, Indonesien

47 Retour au Caire

49 Herrschaftsnetze sind angreifbar

52 Stromausfall: deutschlandweiter Netzeinbruch

52 Facebooks automatische Suizidkontrolle

53 Start-Up-City angegriffen

55 Den Staat von morgen angreifen!

56 Chronik

59 Bettelbrief