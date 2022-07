Die Repression gegen die proletarischen Kämpfe bereitet die Mobilisierung zur Unterstützung der Kriege des Kapitals vor

Sie sind auch eine Demonstration dessen, was die herrschende Klasse und ihre Apparate (Justiz, Ordnungskräfte, Desinformationsmedien, Politikertum verschiedener Couleur und unterschiedlichster Art, institutionelle Gewerkschaften) unter „sozialem Frieden“ verstehen: ein „sozialer Frieden“, der Bestandteil der „demokratischen Diktatur“ ist, durch die das Kapital in all seinen Ausprägungen, mehr oder weniger offen und explizit, seine absolute Macht ausübt – ein „sozialer Frieden“, der verteidigt und gerechtfertigt wird durch das bürgerliche Gesetzes- und Regelwerk, der die patriotische Mobilisierung vorbereitet, um die Kriege des Kapitals zu unterstützen: Was in der Ukraine geschieht, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Wir als Genossinnen und Genossen der Internationalen Kommunistischen Partei bekunden unsere Solidarität mit allen Aktivisten, die von dieser x-ten antiproletarischen Provokation betroffen sind.

Vor allem rufen wir alle Arbeiter_innen, ob Mitglieder einer Gewerkschaft oder nicht, dazu auf, auf diese Repressionswelle zu reagieren und weiterhin für die Verteidigung der eigenen Interessen zu mobilisieren.

Anzufangen und die Kämpfe zu intensivieren, ist der einzige Weg, um der Kriegswirtschaft, der nationalen Einheit, der patriotischen Mobilisierung unverzüglich entgegenzutreten und sich darauf vorzubereiten, den imperialistischen Krieg mit dem proletarischen Defätismus zu beenden.

Die Ablehnung von wirtschaftlichen und sozialen Opfern im Namen der „Nationalökonomie“. Die Organisierung des Kampfes zur Verteidigung der Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats, um den Kriegsanstrengungen der „eigenen“ Bourgeoisie einen harten Schlag zu versetzen. Der offene Bruch mit dem „sozialen Frieden“ und die entschiedene Rückkehr zu den Methoden und Zielen des Klassenkampfes. Ablehnung jeglicher Parteilichkeit (nationalistisch, religiös, patriotisch, söldnerisch, humanitär, pazifistisch) zugunsten einer der imperialistischen Fronten. Streikaktionen bis hin zu einem Generalstreik gegen jegliche Repression, Mobilisierung und Kriegspropaganda.

Internationale Kommunistische Partei, 19.07.2022, Übersetzt aus dem Italienischen: https://www.internationalcommunistparty.org/index.php/it/165-flash/3309-...