Ahaus 18.3.18

Vor 20 Jahren herrschte in Ahaus der Ausnahmezustand – 23.000 Polizisten besetzten Ahaus und drangsalierten die gesamte Stadt. 6 CASTOREN mit Brennelementen aus Gundremmingen und Neckarwestheim mussten unbedingt nach Ahaus. Die BI-Ahaus sorgte mit viel Arbeit, guter Vorbereitung und Unterstützung aus ganz Deutschland dafür, dass es der letzte Atommülltransport dieser Art in Deutschland war. Wir haben viele Menschen der Anti-Atom-Bewegung eingeladen, von denen sehr viele nach Ahaus gekommen sind. In eindrucksvollen Demonstrationen und mit vielen gewaltfreien Aktionen hat sich Ahaus dem CASTOR-Transport widersetzt. Nur mit gewaltigem Polizeieinsatz wurde der CASTOR-Zug zum BZA geleitet. Im Nachhinein entwickelte sich aus diesem Transport der sogenannte CASTOR-Skandal. Die 6 CASTOREN waren stark kontaminiert und hätten so nicht transportiert werden dürfen. Aus diesem Grund und auf Grund der massiven Proteste in Ahaus mussten die Betreiber an den Kernkraftwerken dezentrale Zwischenlager bauen, damit weitere Atommülltransporte unnötig wurden. Damit haben die Verantwortlichen eine Zwischenlagerung des Atommülls aus Leistungsreaktoren organisiert – den viel gefährlicheren Atommüll aus Forschungsreaktoren und dem Kugelreaktor in Jülich haben sie dabei völlig vergessen. Das sind unsere Probleme der nächsten Zeit. Weitere Atommülltransporte sind wegen erheblicher Sicherheitsprobleme und dem damit verbundenen Ende der Atommülllagerung in Ahaus nicht mehr zu rechtfertigen.

„Der verantwortungslose und planlose Umgang mit dem Atommüll bereitet und heute in Ahaus große Sorgen. Da ist unser Einsatz und unsere Arbeit sehr wichtig, damit Ahaus nicht zu einem unsicheren Endloslager wird“, so Heiner Möllers, der BI-Vorsitzende.

TV-Bericht über die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Ahaus vor 20 Jahren: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-muensterland/vid...

Wegen der Ostermärkte in der Innenstadt wird die BI, anders als in den ersten Flugblättern angekündigt, eine Kundgebung am Sonntag, dem 18. März 2018 um 14:00 Uhr vor der Stadthalle in Ahaus durchführen!

