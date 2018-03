attacke auf faschistischen supermarkt in hh-wilhelmsburg

in der nacht vom 11. auf den 12.03 haben wir den adese markt in hamburg-wilhelmsburg angegriffen. der supermarkt, in der nähe der sbahn station wilhelmsburg, sponsorte die veranstaltung der grauen wölfe vergangene woche in wilhelmsburg. damit setzen wir ein zeichen gegen den angriff des türkischen staates und seinen milizien auf den freien kanton afrin.

wir schließen uns der kampagne "fight4afrin" und dem aufruf der autonomen gruppen an und rufen zu kreativen und militanten aktionen auf.

autonome gruppe