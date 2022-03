autonomes Blättchen Nr. 48 erschienen

Inhalt:

Gegen die Grenzen Europas!

Gegen Krieg und militärische Mobilmachung

Die Feinde der Freiheit sind die unseren!

Der Krieg und die Anarchist*innen

Die Invasion der Ukraine

Feministinnen in Russland gegen Putins Krieg

Für eine antinationale Antikriegsbewegung

Anonymous: Hacken gegen den Krieg

Cyber Partisans in Belarus

Netzwerktreffen gegen das System der Grenzen in Polen

Aufruf zur Teilnahme an der Verteidigung von Prosfygika

münchen: bullenprivatauto abgebrannt

hh: nächtlicher besuch beim brechmittelprofessor

Ein unsichtbarer Widerstand?

lieber julian freitag und m. lautréamont

Aufruf an alle Hausprojekte

Ein Zwischenfazit zur Hausprojekt-Debatte

HH: Solidarität mit den Wilden Streiks der Gorillas Fahrer_innen

Gegen den Staat, aber fürs Patriarchat?

Den Klimwandel aufhalten?

PimEyes - Suchmaschine mit 900 Millionen Gesichtern

Web3 - Das Internet des Eigentums

Ausgeknipst - NPD-Treffpunkt sitzt im Dunkeln

LE: Ein Fazit zu den letzten Sponti-Versuchen und Signal

HH: Observationen gegen Anarchist*innen

Refugium in Venezuela

Von Rom nach Bialystok, über Berlin

G7-Gipfel schon wieder auf Schloss Elmau

Kasachstankrise

Anmerkungen zum Buch Herzschläge